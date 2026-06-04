Tragedie într-un azil din Sri Lanka: 12 persoane au murit într-un incendiu devastator. Directorul instituției a fost arestat

Un incendiu violent izbucnit marți seară la un cămin pentru vârstnici din Anguruwatota, în districtul Horana din Sri Lanka, s-a soldat cu moartea a 12 persoane și rănirea altor șase. Zeci de rezidenți au fost evacuați, iar autoritățile au deschis o amplă anchetă pentru a stabili cauzele tragediei, potrivit presei locale.

Tragedie într-un azil din Sri Lanka

Focul, izbucnit în după-amiaza zilei de 3 iunie, a cuprins centrul pentru vârstnici „Senehase Kedella” („Mawpiya Sewana Senehase Kedella”), o instituție privată din Anguruwatota, care găzduia atât persoane în vârstă, cât și persoane cu afecțiuni psihice.

Potrivit autorităților, în clădire se aflau 71 de rezidenți în momentul izbucnirii incendiului. Flăcările s-au extins rapid, iar la fața locului au intervenit pompieri, polițiști, echipe de urgență și localnici.

Aproximativ 50 de persoane au fost salvate și evacuate în siguranță, în timp ce mai mulți rezidenți au rămas blocați în interiorul clădirii.

Primele victime au fost găsite în interiorul clădirii

După stingerea incendiului, echipele de intervenție au început operațiunile de căutare printre ruinele clădirii.

Zece persoane au fost găsite decedate în interiorul azilului, după ce au fost surprinse de flăcări. Alte victime au fost transportate la spital cu arsuri grave.

Inițial, bilanțul indica 11 morți, însă în cursul zilei de miercuri numărul victimelor a crescut la 12, după ce una dintre persoanele rănite a murit la spital.

În prezent, alte șase persoane rămân internate la Spitalul Districtual Horana, unde primesc îngrijiri medicale.

Anchetă la fața locului și evacuarea supraviețuitorilor

Miercuri dimineață, magistratul din Horana, Lakmini Vidanagamage, a efectuat o anchetă judiciară la locul tragediei. Cadavrele victimelor au fost recuperate și ridicate în prezența magistratului.

Între timp, supraviețuitorii au fost cazați temporar la școala Batagoda Junior School. Ulterior, cu sprijinul armatei din Sri Lanka, aceștia au fost transferați la o altă unitate administrată de aceeași organizație, în localitatea Galpatha.

Directorul căminului, arestat și plasat în arest preventiv

În cadrul investigației, poliția l-a reținut pe directorul căminului de bătrâni și l-a prezentat în fața instanței.

Magistrații au decis plasarea acestuia în arest preventiv până la 11 iunie, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească dacă au existat nereguli sau încălcări ale normelor de siguranță.

Autoritățile au format mai multe echipe de investigație, iar cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită până în prezent. Ancheta este în desfășurare.

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