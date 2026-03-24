Catastrofă aviatică în Columbia. Un avion militar C-130 Hercules s-a prăbușit imediat după decolare. Sunt cel puțin 66 de morți și zeci de răniți

Mihai Tănase
Accident aviatic în Columbia - Foto: X/Mario Nawfal

Tragedie cumplită în Columbia, după ce un avion militar C-130 Hercules s-a prăbușit în sudul Columbiei la scurt timp după decolare. Cel puțin 66 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite. Autoritățile vorbesc despre unul dintre cele mai grave accidente din istoria recentă.

La bordul aeronavei se aflau 114 militari și 11 membri ai echipajului, a declarat comandantul Forțelor Aeriene, Carlos Fernando Silva Rueda. Avionul, un C-130 Hercules de fabricație americană, era utilizat pentru transportul trupelor.

Tragedia s-a produs în apropierea orașului Puerto Leguízamo, din provincia Putumayo, aproape de granița cu Peru, scrie BBC.

„Un accident tragic s-a petrecut în timp ce decola aeronava militară C-130 Hercules de la Puerto Leguízamo, transportând trupe ale forțelor noastre de securitate”, a declarat ministrul columbian al Apărării, Pedro Sánchez.

Muniția transportată la bord a explodat ca urmare a unui incendiu izbucnit în aeronavă, a declarat ulterior Sanchez.

Echipele de intervenție au fost trimise de urgență la locul tragediei și au fost surprinse căutând supraviețuitori printre resturile epavei. O sursă militară a declarat pentru Reuters că au murit 66 de soldați, alături de șase membri ai forțelor aeriene și doi ofițeri de poliție.

Imagini difuzate de presa locală arată un nor dens de fum ridicându-se de la locul impactului și camioane militare deplasându-se spre zonă. Martorii oculari au relatat scene dramatice la locul epavei: localnicii transportau răniți spre spitale, inclusiv pe motociclete.

Reacția președintelui Columbiei

Președintele Gustavo Petro a scris pe X că „acest accident îngrozitor… nu ar fi trebuit să se întâmple”.
În postarea lungă, el a dat vina și pe „probleme birocratice” pentru blocarea planurilor sale de modernizare a echipamentului forțelor armate și a aeronavelor acestora.
„Nu voi mai permite alte întârzieri, viețile tinerilor noștri sunt în joc”, a scris el, fără a clarifica ce ar fi putut cauza accidentul.

Luna trecută, un avion C-130 Hercules al Forțelor Aeriene din Bolivia, care transporta bancnote, s-a prăbușit în vestul țării, ucigând cel puțin 20 de persoane.

