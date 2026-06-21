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Trump amenință Iranul cu lovituri „și mai dure“ dacă nu-și oprește „intermediarii din Liban“. „Dacă e necesar, vom prelua controlul Strâmtorii Ormuz“

Melania Agiu
Trump amenință Iranul cu lovituri „și mai dure“ dacă nu-și oprește „intermediarii din Liban“. „Dacă e necesar, vom prelua controlul Strâmtorii Ormuz“
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Donald Trump l-a sfătuit pe președintele iranian să „aibă grijă la limbajul pe care îl folosește” și a amenințat că va ocupa întreaga țară dacă acesta „nu se va comporta corespunzător”. Într-un interviu pentru Fox News, președintele Statelor Unite a comentat declarația lui Masoud Pezeshkian conform căreia Teheranul nu va renunța la dreptul de a îmbogăți uraniu și că SUA ar trebui să accepte acest lucru.

„Ar fi bine să aibă grijă la limbajul pe care îl folosește. Ar fi bine să se controleze, altfel vom prelua controlul asupra restului țării”, a spus președintele Statelor Unite.

Trump a mai declarat că are „toate cărțile pe masă” și o gamă largă de opțiuni de acțiune dacă Iranul nu va face pași serioși la masa negocierilor.

De asemenea, republicanul le-a transmis oficialilor iranieni că „nu vor putea să se întoarcă în țara lor nenorocită” dacă vor închide Strâmtoarea Ormuz. Președintele SUA ar fi făcut această afirmație într- o discuție telefonică pe care a avut-o noaptea trecută cu oficialii iranieni.

„Dacă o închideți, nu veți mai avea o țară”, a declarat Trump, citând apelul său către oficialii iranieni. „Dacă Iran nu ia măsuri serioase la masa negocierilor, am 60 de zile și, după această opțiune, pot face tot ce vreau.“, a mai precizat președintele.

Dacă va fi necesar, vom prelua controlul asupra Strâmtorii Ormuz și „îi vom nimici”, a declarat Trump. Acesta a afirmat că Statele Unite ar putea deveni „un înger păzitor” al Strâmtorii Ormuz și ar putea confisca 20% din petrol.

„Am putea prelua controlul asupra strâmtorii, dacă va fi necesar. Îi voi nimici”, a declarat Trump.

„Dacă nu vor încheia un acord, vom impune tarife”, a adăugat el.

Ulterior, într-o postare pe contul său de Truth Social, Trump a amenințat Iranul cu un nou atac, dacă „nu opresc imediat” „proxii” lor din Liban.

„Iranul trebuie să-și oprească imediat proxii bine plătiți („intermediarii” sau „milițiile controlate” n.r.) din Liban să creeze probleme. Dacă nu o fac, vom lovi din nou puternic Iranul, cum am făcut-o săptămâna trecută, doar că mai puternic!!!”, a scris președintele SUA.

Prin „proxii“, președintele se referă la Hezbollah, o grupare paramilitară aliniată Iranului, care continuă să se atace cu IDF-ul lui Netanyahu.

Israelul a ucis 47 de persoane în Liban de la semnarea acordului Iran-SUA, miercuri seara, potrivit oficialilor civici locali, iar gruparea Hezbollah a ucis cinci soldați israelieni.

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