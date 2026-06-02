Un ofițer iranian a declarat marți că reluarea ostilităților cu SUA pare „inevitabilă”. El a adăugat că „națiunea iraniană” nu se va preda niciodată.

Luni, președintele Trump a vorbit la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-l convinge să retragă trupele israeliene aflate în drum spre Beirut.

Netanyahu afirmă că Israelul va acționa pentru a demonta „regimul de teroare” al Iranului, deși SUA depun eforturi pentru a negocia un acord cu Iran. Condițiile SUA impuse Iranului au fost redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru reluarea tranzitului petrolier, încetarea programului de înarmare nucleară și predarea deșeurilor de uraniu îmbogățit.

Iranul ar fi suspendat negocierile cu SUA din cauza operațiunilor israeliene din sudul Libanului

O agenție de știri iraniană de stat transmite că Iranul ar fi suspendat negocierile indirecte cu SUA ca urmare a reluării ostilităților dintre Israel și Hezbollah.

Un general iranian de brigadă, Mohammad Jafar Asadi a declarat că Iranul „nu și-a jucat toate cărțile”, potrivit CBS News.

Trump, furios pe Netanyahu, îl jignește și îl atenționează: „Ești un nebun. Ai fi ajuns la pușcărie dacă nu eram eu”

Un oficial american, sub condiția anonimatului, a făcut un rezumat al conversației președintelui Trump cu Netanyahu pe care l-a dezvăluit postului de televiziune Fox News.

Trump se declară foarte furios pe Netanyahu pentru operațiunile militare israeliene desfășurate în sudul Libanului. Președintele american îl face „nebun” pe Netanyahu. Îl atenționează că ar fi ajuns la închisoare dacă nu l-ar fi ajutat.

„Ești al dracului de nebun. Ai fi ajuns la pușcărie dacă nu eram eu. Îți salvez fundul. Toți te urăsc acuma. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta”, i-ar fi transmis președintele Trump lui Netanyahu.

Președintele a spus ieri că a avut o conversație „productivă” cu Bibi

Donald Trump a anunțat pe platforma de socializare Truth Social că a purtat o conversație telefonică „productivă” cu Benjamin Netanyahu.

Liderul de la Casa Albă a dorit să-l întrebe pe premierul israelian „despre ce se întâmplă în Liban”, după ce au apărut rapoarte că operațiunile militare ale Israelului din sudul Libanului ar perturba negocierile dintre SUA și Iran.

„Am avut o discuție foarte productivă cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului și nu vor fi trupe îndreptate spre Beirut și trupele care care se aflau pe drum s-au și întors.”, a scris președintele.

