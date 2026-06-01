Prima pagină » Știri externe » Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut

Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut

Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut
Sursă foto: Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Donald Trump a anunțat pe platforma de socializare Truth Social că a purtat o conversație telefonică „productivă” cu Benjamin Netanyahu. 

Liderul de la Casa Albă a dorit să-l întrebe pe premierul israelian „despre ce se întâmplă în Liban”, după ce au apărut rapoarte că operațiunile militare ale Israelului din sudul Libanului ar perturba negocierile dintre SUA și Iran.

 

„Am avut o discuție foarte productivă cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului și nu vor fi trupe îndreptate spre Beirut și trupele care care se aflau pe drum s-au și întors.”, a scris președintele.

Un nou armistițiu Hezbollah-Israel

Președintele a anunțat că a purtat o „discuție bună” și cu Hezbollah și că ambele tabere au agreat încetarea focului.

„Israelul nu-i va ataca și ei nu vor mai ataca Israelul”, a spus președintele american.

Războiul Israel-Hezbollah

Din 2 martie 2026, după atacarea Iranului, Israel a reluat ostilitățile cu Liban și cu gruparea teroristă Hezbollah.

Cele două părți s-au mai luptat din octombrie 2023, războiul culminând cu detonarea pagerelor și uciderea liderului Hezbollah, Hasan Nasrallah,  în septembrie 2024, precum și cu  invazia sudului Libanului de către trupele israeliene în octombrie 2024.

Pe 14 aprilie 2026, președintele Trump a anunțat că Israel și Liban au agreat să încheie un armistițiu de 10 zile. Pe 15 mai, armistițiul a fost prelungit cu 45 de zile.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat pe 31 mai că forțele israeliene au capturat Castelul Beaufort, după ce Hezbollah a atacat nordul Israelului cu drone și rachete lansate din Liban.

Netanyahu a raportat că Israel a eliminat 8.000 de teroriști Hezbollah de la începerea ostilităților din octombrike 2023. Numărul libanezilor uciși în bombardamentele israeliene s-ar ridica la 3.412, potrivit Middle East Eye.

Sursa Foto: Mediafax Foto/Hepta/IDF

Autorul recomandă: Trump: Liban și Israel încheie un acord de încetare a focului

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 A început Consiliul de securitate al ONU pe tema incidentului cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Războiul Rusiei trebuie să înceteze”
21:50
🚨 A început Consiliul de securitate al ONU pe tema incidentului cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Războiul Rusiei trebuie să înceteze”
CONTROVERSĂ Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident
20:27
Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident
RĂZBOI Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA
19:16
Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA
CONTROVERSĂ Lukașenko îi face complimente liderului din Coreea de Nord: „Nu este deloc un dictator, nici nu are cum să fie”
19:04
Lukașenko îi face complimente liderului din Coreea de Nord: „Nu este deloc un dictator, nici nu are cum să fie”
ANUNȚ Bărbații ucraineni de vârstă militară riscă să piardă protecția în UE, în timp ce Kievul este în căutarea de noi recruți
18:04
Bărbații ucraineni de vârstă militară riscă să piardă protecția în UE, în timp ce Kievul este în căutarea de noi recruți
ULTIMA ORĂ Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
17:53
Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
INEDIT Ce evenimente cosmice sunt în iunie 2026. Ce nu ai voie să ratezi
22:03
Ce evenimente cosmice sunt în iunie 2026. Ce nu ai voie să ratezi
NEWS ALERT Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
21:42
Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
FLASH NEWS A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea
21:34
A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea
ACTUALITATE Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”
21:30
Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”
INFRASTRUCTURĂ Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele
21:08
Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro
20:38
Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe