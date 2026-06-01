Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut

Donald Trump a anunțat pe platforma de socializare Truth Social că a purtat o conversație telefonică „productivă” cu Benjamin Netanyahu.

Liderul de la Casa Albă a dorit să-l întrebe pe premierul israelian „despre ce se întâmplă în Liban”, după ce au apărut rapoarte că operațiunile militare ale Israelului din sudul Libanului ar perturba negocierile dintre SUA și Iran.

„Am avut o discuție foarte productivă cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului și nu vor fi trupe îndreptate spre Beirut și trupele care care se aflau pe drum s-au și întors.”, a scris președintele.

Un nou armistițiu Hezbollah-Israel

Președintele a anunțat că a purtat o „discuție bună” și cu Hezbollah și că ambele tabere au agreat încetarea focului.

„Israelul nu-i va ataca și ei nu vor mai ataca Israelul”, a spus președintele american.

Războiul Israel-Hezbollah

Din 2 martie 2026, după atacarea Iranului, Israel a reluat ostilitățile cu Liban și cu gruparea teroristă Hezbollah.

Cele două părți s-au mai luptat din octombrie 2023, războiul culminând cu detonarea pagerelor și uciderea liderului Hezbollah, Hasan Nasrallah, în septembrie 2024, precum și cu invazia sudului Libanului de către trupele israeliene în octombrie 2024.

Pe 14 aprilie 2026, președintele Trump a anunțat că Israel și Liban au agreat să încheie un armistițiu de 10 zile. Pe 15 mai, armistițiul a fost prelungit cu 45 de zile.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat pe 31 mai că forțele israeliene au capturat Castelul Beaufort, după ce Hezbollah a atacat nordul Israelului cu drone și rachete lansate din Liban.

Netanyahu a raportat că Israel a eliminat 8.000 de teroriști Hezbollah de la începerea ostilităților din octombrike 2023. Numărul libanezilor uciși în bombardamentele israeliene s-ar ridica la 3.412, potrivit Middle East Eye.

Sursa Foto: Mediafax Foto/Hepta/IDF

Autorul recomandă: Trump: Liban și Israel încheie un acord de încetare a focului