Republica Moldova și Ucraina vor primi undă verde în procesul de aderare la UE. Când vor începe primele discuții

Republica Moldova și Ucraina sunt pe cale să deschidă oficial primul grup de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană după ce Ungaria a semnalat că va renunța la opoziția de lungă durată față de candidatura Kievului, scrie Politico. Potrivit a patru diplomați europeni, negocierile pentru aderare vor începe în următoarele zile.

Discuțiile oficiale ar urma să fie lansate în cadrul unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg, programată provizoriu pentru data de 15 iunie. Cu această ocazie se va deschide primul din cele șase „clustere” de negociere numit „Valori fundamentale”, care include domenii cheie precum justiția, securitatea, achizițiile publice și lupta împotriva corupției. Conform metodologiei de aderare la UE, acest grup se deschide primul și se închide ultimul.

Deoarece ambele state au depus cererile de aderare simultan, parcursul Moldovei este legat automat de cel al Ucrainei.

Budapesta s-a opus vehement aderării Ucrainei sub fostul prim-ministru Viktor Orban, însă noua conducere a țăriia semnalat o schimbare privind ridicarea vetoului în urma unei întâlniri între reprezentanți maghiari și ucraineni. Discuțiile privind procesul de aderare al Ucrainei s-au accentuat după ce Peter Magyar s-a deplasat săptămâna trecută la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu înalți oficiali ai UE.

„Este un drept fundamental al omului și credem că o țară care dorește să înceapă negocierile pentru aderarea la UE ar trebui să respecte aceste drepturi. Sunt foarte optimist că vom putea rezolva această dispută cu Ucraina, care durează de mai bine de zece ani, și că suntem pregătiți să deschidem un nou capitol în relațiile ucraineno-ungare”, a spus Peter Magyar.

„Deja se poate observa diferența dintre politica externă și guvernul anterior, respectiv actualul guvern maghiar. Nu vom pune spițe în roate. Știm că suntem membri ai unui club și, așa cum am spus, știm că nu vom fi de acord în toate privințele. Dar, de exemplu, nu vom exercita dreptul de veto de dragul de a exercita dreptul de veto. Cred că dreptul de veto este un drept suveran, dar merită să fie folosit doar atunci când este cu adevărat în interesul național”, a precizat Magyar. 

