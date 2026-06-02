Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu

Donald Trump l-a numit pe William J. Pulte, directorul Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor, în funcția de director interimar al Serviciilor Naționale de Informații. Președintele american și-a anunțat această decizie printr-o postare pe platforma Truth Social.

Pulte o va înlocui pe Tulsi Gabbard, care va părăsi funcția de director al serviciilor americane pe 30 iunie. În trecut, Pulte și-a folosit poziția la autoritatea de reglementare a finanțării locuințelor pentru a solicita anchete privind presupușii dușmani politici ai lui Trump, scrie Politico.

„ Îl numesc pe directorul Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor și președinte al Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, în funcția de director interimar al Serviciilor Naționale de Informații. William are o vastă experiență în gestionarea celor mai sensibile chestiuni din America, a siguranței și solidității piețelor și a peste 10 trilioane de dolari la Fannie Mae/Freddie Mac, o creștere substanțială față de acum doar 12 luni. În această perioadă, va rămâne director al Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor și președinte al Fannie Mae/Freddie Mac.”, a scris Trump pe Truth Social.

William Pulte va își va avea un cumul de funcții și va ocupa simultan rolurile actuale de director al Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor și președinte al giganților ipotecari Fannie Mae și Freddie Mac.

Deși a fost numit de Trump în una din cel mai importante funcții din Statele Unite, Pulte nu are experiență anterioară în domeniul serviciilor de informații sau al securității naționale. Trecutul său este legat exclusive de afaceri și piața imobiliară.

