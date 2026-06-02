Prima pagină » Știri externe » Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina

Fostul președinte american Barack Obama a călătorit în Estonia în anul 2014 pentru a se asigura că Rusia nu va folosi un scenariu similar cu cel din Crimeea. Ben Rhodes, consilierul președintelui american la acel moment, spune că Statele Unite erau pregătite la acea vreme să intre în război pentru a apăra flancul estic al NATO.

Operațiunea pe care Rusia a declanșat-o în 2014 în Crimeea și estul Ucrainei a declanșat cea mai gravă criză de securitate a Europei de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. La acel moment, Washingtonul nu a oprit extinderea conflictului, dar a încercat în schimb să se asigure că acesta nu se va extinde în statele baltice.

Pentru a se asigura că Rusia nu va încerca un scenariu similar, Barack Obama a călătorit în Estonia, unde a ținut un discurs la Tallinn.

„Le spun poporului Estoniei și popoarelor țărilor baltice că astăzi suntem legați de tratatul nostru de Alianță. Avem o datorie solemnă unii față de alții. Articolul 5 este foarte clar: Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Așadar, dacă, într-un astfel de moment, vă veți mai întreba vreodată «cine va veni să ajute», veți ști răspunsul – alianța NATO, inclusiv forțele armate ale Statelor Unite ale Americii”, a spus pe atunci fostul președinte american.

Potrivit lui Ben Rhodes, fostul consilier al președintelui american, a spus că la acel moment au existat semne că Rusia ar fi vrut să provoace direct NATO. „Ne temeam că vor face un joc similar cu omuleții verzi în statele baltice”, a spus Rhodes. Scopul vizitei și discursul lui Barack Obama de la Tallinn a fost acela de a transmite lui Vladimir Putin că există o linie roșie pe care nu o poate depăși: „Dacă Putin o depășește, intrăm în război”. Cu toate acestea, „Ucraina nu era acea linie”.

Statele Unite nu au putut să împiedice anexarea Crimeei pentru că nu au existat informații prealabile care să indice acest lucru. A fost atât un eșec al serviciilor de informații, cât și unul politic, amintește Rhodes. Dintre toate scenariile de răspuns care i s-au prezentat lui Obama la acel moment, niciunul dintre acestea nu era militar. Sancțiunile impuse de Obama asupra Crimeei au fost criticate în Europa de Est ca fiind prea slabe și în mare parte simbolice. „Trăgeam Europa să impună sancțiuni mai mari”, își amintește Rhodes.

