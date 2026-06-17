Trump respinge informațiile despre un fond de 300 de miliarde de dolari pentru Iran: „Nu investim nici 10 cenți”

Președintele SUA, Donald Trump, a negat informațiile potrivit cărora un eventual acord între Washington și Teheran ar include un fond de 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției Iranului. Liderul de la Casa Albă a susținut că relatările apărute în presă reprezintă o interpretare greșită a unor declarații anterioare și a insistat că Statele Unite nu vor contribui financiar la un asemenea mecanism.

Trump respinge informațiile despre fondul de 300 de miliarde de dolari pentru Iran

Întrebat despre informațiile potrivit cărora acordul ar include un fond de 300 miliarde de dolari finanțat de aliații din Golf, Donald Trump a respins categoric scenariul.

„Este fals. Fals. Oameni buni, puteți investi dacă doriți. Adică, ce o să fac? Să spunem că nimeni nu are voie să investească vreodată. Noi nu investim. Nu punem 10 cenți. Și oamenii pot decide să facă asta, dar asta depinde de ei. Adică, vreți să spun că nimeni nu are voie să investească vreodată într-o țară? O spun în legătură cu Egiptul. Nimeni nu are voie să investească în Egipt. Ar trebui să spun asta? Noi nu investim în el și nu avem un fond.”

Potrivit președintelui american, informațiile despre existența unui fond de 300 de miliarde de dolari au apărut în urma unei interpretări eronate a unor declarații publice făcute anterior.

Ce a relatat Reuters despre mecanismul de investiții

Anterior, Reuters a relatat că un acord între SUA și Iran ar putea prevedea crearea unui fond de investiții în valoare de 300 de miliarde de dolari, din care mai mult de jumătate din sumă ar fi fost deja rezervată.

Conform agenției, nu era vorba despre un program guvernamental de reconstrucție și nici despre granturi oferite de state, ci despre un mecanism de investiții private. În cadrul acestuia, ar fi urmat să participe companii din Statele Unite, statele din Golf, Asia, America de Sud și Africa.

Trump: „Nu suntem implicați într-o poveste falsă”

În cadrul aceleiași discuții, Trump a fost întrebat dacă solicită statelor din Golf să contribuie la un astfel de fond.

„Nu, nu o fac. Nu o fac. Dacă o fac, bine. Dar aș spune că nu o vor face o vreme, până când nu va vedea un comportament corespunzător. Dar nu suntem implicați într-o poveste falsă, preluată eronat dintr-o afirmație destul de bine făcută. Nu investim nici 10 cenți.”

Reuters a precizat că mecanismul discutat avea la bază investiții private și nu fonduri publice destinate reconstrucției Iranului. Potrivit informațiilor publicate de agenție, la finanțare ar fi putut participa companii din SUA, țările din Golf, Asia, America de Sud și Africa.