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Trump susține că SUA au provocat daune de trilioane de dolari în Iran: „Cineva va trebui să-i ajute”

Trump susține că SUA au provocat daune de trilioane de dolari în Iran: „Cineva va trebui să-i ajute”
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Donald Trump a declarat, la summitul G7 de la Evian, că atacurile americane asupra Iranului au cauzat daune în valoare de 2 trilioane de dolari. Președintele american a afirmat că țara va avea nevoie de investiții masive pentru reconstrucție, dar a exclus orice contribuție financiară din partea Washingtonului.

„Am provocat daune în valoare de un trilion și jumătate, poate chiar 2 trilioane de dolari, așa că cineva va trebui să-i ajute.

Potrivit liderului de la Casa Albă, amploarea distrugerilor face necesară atragerea unor investiții externe pentru susținerea reconstrucției.

Donald Trump: „Nu trebuie să le oferim nimic”

Trump a insistat că Statele Unite nu intenționează să acorde ajutor financiar direct Iranului în eventualitatea unui acord de pace.

Donald Trump | Foto – Mediafax

„Nu trebuie să le oferim nimic”, a declarat Trump, sugerând că „unii oameni ar putea dori să investească” în Iran. „Puteți investi în orice țară doriți, dar nu puteți investi atât de bine.”

Liderul american a respins informațiile potrivit cărora SUA ar lua în calcul alocarea unor fonduri pentru reconstrucția Iranului.

„Am bombardat cel mai mare pod al lor

Continuându-și discursul de la summitul G7, Donald Trump a vorbit despre acțiunile militare americane întreprinse împotriva infrastructurii Iranului.

„Oamenii vor să bombardez podurile. Am făcut-o deja. Și-au încălcat una dintre promisiuni, iar eu am bombardat cel mai mare pod al lor. Acesta a fost Podul George Washington din Iran.

Dar noi am bombardat podul acela, ați văzut asta. O singură lovitură rapidă a unui F-22, cel mai frumos avion de vânătoare construit vreodată, până în timpul războiului.”

Bombardarea infrastructurii civile cheie din Iran, inclusiv a Podului B1 din orașul Karaj în aprilie, a fost criticată de unele organizații ca fiind o crimă de război.

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