Ucraina a testat o nouă rachetă balistică pentru crearea unui sistem de apărare aeriană

Compania ucraineană Fire Point a testat noua rachetă FP-7.X, care va pune bazele unui proiect balistic de apărare numit „FREYJA”.

Irina Terekh, directoarea executivă a companiei, a raportat pe pagina ei de socializare X că testul a avut succes și a implicat manevrare deplină și controlată.

Iar co-fondatorul companiei, Denis Shtilerman, a dezvăluit că racheta este fabricată din materiale compozite.

Racheta poate atinge viteza de 1.200-2.000 m/s. În comparație, racheta rusească Iskander-M atinge viteza de 2.100 m/s.

„Statele pierd războaie pe câmpul de luptă mult mai rar decât le pierd în institute, laboratoare și fabrici cu un deceniu înainte de începerea lor.Când o țară subfinanțează educația inginerească ani de zile, reduce cercetarea, pierde competențe de producție sau se obișnuiește să se bazeze pe tehnologie străină, acumulează treptat un deficit strategic. Acesta devine vizibil doar atunci când izbucnește războiul.Cu toate acestea, trebuie să ieșim din groapa morții, să tragem concluziile corecte din propriile greșeli din trecut și să mergem mai departe și să luăm inițiativa în propriile mâini, fără a aștepta schimbări în politicile guvernamentale sau în finanțare. Zilele trecute, am efectuat un test extrem de important: un zbor de manevră complet controlat al rachetei FP-7.X, care va forma baza viitorului interceptor antibalistic FREYJA.”, a scris Irina Terekh.

Sursa Foto: X, Fire Point

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