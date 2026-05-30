Scandal între Varșovia și Kiev. Președintele polonez vrea să-i retragă cea mai înaltă decorație lui Zelenski. Ce l-a înfuriat pe Karol Nawrocki

A izbucnit un nou scandal între Varșovia și Kiev, după ce președintele conservator polonez vrea să-i retragă  cea mai înaltă decorație președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Ce l-a înfuriat pe Karol Nawrocki să-i facă asta omologului său ucrainean , care conduce o țară aflată de 4 ani într-un război la scară largă cu Rusia?

Președintele Poloniei îl acuză pe Zelenski pentru promovarea unei organizații extremiste

Potrivit Euronews , președintele Karol Nawrocki a declarat că vrea să-i retragă Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei. 

Distincția i-a fost acordată de către fostul președinte polonez, Andrzej Duda, drept recunoaștere pentru relațiile prietenoase profunde cu Polonia, pentru dezvoltarea cooperării în numele democrației, păcii și securității în Europa și pentru apărarea drepturilor omului.

Președintele actual al Poloniei a propus retragerea distincției acordate președintelui ucrainean, după ce acesta a semnat un decret care a omagiat Armata Insurecțională Ucraineană.

Aceasta a fost o organizație naționalistă ucraineană pe durata celui de-al Doilea Război Mondial. Deși este considerată un simbol al rezistenței antisovietice, în Polonia, organizația este acuzată de masacre comise împotriva populației poloneze.

Nawrocki se declară indignat

„Reuniunea Capitolului Ordinului Vulturul Alb va avea loc pe 8 iunie și am propus ca unul dintre punctele de pe ordinea de zi să fie retragerea ordinului acordat președintelui Zelenski”, a spus liderul polonez, care s-a declarat „profund indignat” de decizia președintelui ucrainean.

Pe de altă parte, Polonia continuă să sprijine Kievul în combaterea invaziei ruse, fiind considerată o „prioritate strategică pentru Polonia” pentru președintele Nawrocki.

Donald Tusk, premierul liberal al Poloniei, a făcut apel la calm într-o postare pe X.

„Dacă ne certăm pe tema trecutului, altcineva va câștiga viitorul. Președintele Ucrainei ar trebui să înțeleagă în sfârșit asta. Președintele Poloniei ar trebui la fel. Înainte să fie prea târziu!”

Sursa Foto: Președinția Ucrainei

