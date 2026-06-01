Contre între ruși și ucraineni la ONU, pe tema dronei din Galați. Reprezentantul Rusiei neagă că era rusească. Ucraineanul acuză „teoria conspirației”

Reprezentantul Ucrainei s-a contrazis cu reprezentantul Rusiei în cadrul reuniunii de urgență în cadrul Consiliului de Securitate de la ONU, organizată la solicitarea României ca urmare a prăbușirii unei drone în Galați pe 29 mai. Reprezentantul Rusiei a negat că drona care s-a prăbușit în Galați era „rusească”. Reprezentantul Ucrainei l-a acuzat pe oficialul rus de „teorii ale conspirației”.

În reuniunea de urgență în cadrul Consiliului de Securitate de la ONU, organizată la solicitarea României ca urmare a incidentului cu drona prăbușită la Galați, diplomatul ucrainean a denunțat Rusia pentru escaladarea conflictului și a catalogat drept „alarmant” incidentul. I-a mulțumit Oanei Țoiu, ministra demisă a Afacerilor Externe a României, pentru solidaritate și sprijinul acordate Kievului.

„Doamna Țoiu, vă urez succes, Ucraina vă oferă tot sprijinul. Când România și poporul ei întâmpină acest incident alarmant pe 29 mai, când o dronă rusă de atac cu explozibil încalcă spațiul aerian al României și lovește o zonă rezidențială din orașul Galați, ducând la rănirea civililor și pagube semnificative.”

Reprezentantul Rusiei: „Dacă drona era rusească, acoperișul era distrus în totalitate”

Reprezentantul Rusiei susține că dacă drona care a lovit blocul din Galați ar fi fost cu adevărat de „fabricație rusească”, acoperișul blocului ar fi fost distrus în întregime.

„Potrivit autorităților române, o dronă Geran-2 a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din Galați. Încărcătura unui asemenea drone transportă 15 kg de explozibili. Dacă era dronă rusească, cu 15 kg de exploziv, lovea acel acoperiș. nu vedeați acel foc mic pe care îl prezintă presa românească. Acoperișul ar fi fost distrus în totalitate.”

Reprezentantul Ucrainei: „Rusia a amenințat că va lovi capitalele europene”

El le-a urat „însănătoșire grabnică” celor doi români răniți în urma incidentului. Oficialul a acuzat Rusia că a amenințat de mai multe ori că va lovi capitalele europene chiar cu rachete nucleare.

„Din nou, nu avem nimic nou de la Rusia. Ucraina este încrezătoare în concluziile anchetelor autorităților române că aceasta este o dronă rusească . Rusia umblă cu teorii ale conspirației. Nu a fost un incident izolat și trebuie tratat cu seriozitate. Oficiali ruși au instigat la lovirea capitalelor europene, ca Paris, Berlin și Londra, normalizând discursul extinderii războiului dincolo de granițele Ucrainei. Ei au spus că rachetele Sarmat pot lovi Parisul și Londra în câteva secunde. Rusia a făcut amenințări explicite și a folosit un limbaj de intimidare cu lovirea capitalelor europene.”

Reprezentantul Rusiei solicită investigații

Reiterând solicitarea președintelui rus Vladimir Putin, reprezentantul Rusiei spune că sunt necesare investigații amănunțite ale resturilor dronei.

„Circumstanțele obiective ar putea fi stabilite numai printr-o investigație, cu implicarea părții ruse. Suntem gata să participăm la investigație. Numai atunci vom putea oferi declarații despre ce s-a întâmplat. Așa am procedat în decembrie 2025, când am înmânat Statelor Unite resturile unei drone ucrainene care a lovit reședința prezidențială de la Valdai.”

Reprezentantul Ucrainei: „A fost un atac rusesc cinic care a transmis două mesaje”

Oficialul ucrainean a declarat că Rusia a atacat în mod deliberat România și că a intenționat să transmită două mesaje. Primul a fost de amenințare, adresat statului român.

„În Galați, România a fost martoră LA UN ATAC DUBLU CINIC”. Acesta a transportat două mesaje. Primul a fost adresat statului român. A fost o altă tentativă pentru a ne testa vecinul cât de departe poate Rusia să se ducă în războiul de agresiune.”

„Rusia a vrut să se răzbune pe Ivan Mazepa”

Diplomatul a indicat că al doilea mesaj a fost simbolic: Rusia ar fi vizat special județul Galați pentru că acolo se aflase mormântul lui Ivan Mazepa din Galați, ce a fost vandalizat până când a fost distrus în 1962.

„Al doilea mesaj a fost adresat lui Ivan Mazepa (hatman al cazacilor zaporojeni din Ucraina, considerat inamic al Rusiei și erou național al Ucrainei) , care a jucat un rol în istoria Ucrainei.”

Reprezentantul Rusiei: „S-a vorbit în mod deliberat de atac rusesc, dar Nicușor Dan a revizuit declarația”

Reprezentantul Rusiei spune că autoritățile din România și din Occident au acuzat Rusia de un atac deliberat asupra României.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a spus că drona rusească a fost deviată de sistemul de apărare anti-aeriană a Ucrainei.

„Orice afirmație în acest caz trebuie să aibă la bază investigații verificate și nu sloganuri politice. Le atragem atenția oficialilor români despre inconsistență. Au vorbit în mod deliberat despre atacuri rusești asupra infrastructurii civile. Câteva ore mai târziu, Nicușor Dan a revizuit afirmația, declarând că sistemul de apărare anti-aeriană a lovit drona și i-a deviat traiectoria. Există posibilitatea ca Kievul să testeze reacția membrilor NATO. Zelenski chiar a solicitat președintelui Trump să-i furnizeze rachete Patriot. Nu este o coincidență că incidentul a avut loc la o zi după ce Zelenski a spus că Washingtonul i-a ignorat cererea”.