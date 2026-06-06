Ucraina își cere scuze Greciei pentru incidentul cu drona maritimă de la Lefkada. Ce țintă avea drona ucraineană

Ucraina și-a cerut scuze Greciei în urma descoperirii unei drone navale ucrainene pe insula Lefkada luna trecută, atribuind incidentul circumstanțelor care însoțesc invazia Rusiei în această țară, scrie presa elenă.

Guvernul ucrainean a transmis scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucraineană încărcată cu explozibili a fost găsită în derivă în apropierea insulei Lefkada.

Într-o declarație postată pe social media vineri seară, purtătorul de cuvânt al ministrului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a afirmat că Kievul “își exprimă scuzele pentru incident”. Oficialul a subliniat că a fost rezultatul circumstanțelor create de “agresiunea continuă a Rusiei contra Ucrainei”, relatează EKathimerini.

Kievul îi mulțumește cald Greciei, pe care o asigură de prietenia sa

Tykhyi a mulțumit Greciei și oamenilor săi pentru sprijinul acordat de la invazia pe scară largă a Rusiei. El a evidențiat că Ucraina apreciază în mod special prietenia cu această țară.

Oficialul a invocat așa-numita “flotă din umbră” a Federației Ruse, Flota constituie o grijă comună pentru ambele țări. Dar Ucraina rămâne angajată dreptului internațional și securității maritime. De asemenea, Ucraina este interesată în prevenirea unor incidente similare în viitor.

“Incidentul de la Lefkada, precum și alte incidente similare de oriunde, demonstrează că agresiunea curentă a Rusiei împotriva Ucrainei constituie o amenințare nu numai pentru țara noastră. Ci și pentru statele vecine prietene, pentru Europa și pentru toată planeta”, a afirmat Tykhyi.

Până sâmbătă dimineața, afirmația lui Tykhyi nu a apărut pe website-ul Ministerului de Externe de la Kiev.

Drona ucraineană țintea vase implicate în exporturile de petrol rusești

Drona a fost descoperită de pescari pe data de 7 mai plutind în derivă, și au înmânat-o autorităților militare elene. Specialiști ai Statului Major al Apărării din Grecia au constatat ulterior că vehiculul transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibili militari.

Se crede că drona este legată de o serie de operațiuni ucrainene cu drone maritime. Acestea ar ținti vase asociate cu exporturile de petrol rusești.

La începutul săptămânii, Ministerul de Externe de la Atena a confirmat că a inițiat două demersuri diplomatice cu Ucraina cu privire la activitatea dronelor navale. Vineri, o dronă maritimă folosită în războiul din Ucraina s-a autodetonat într-un port din România, mai scrie publicația, citând autoritățile de la București.

Reacția oficială a Ministerului de Externe al Ucrainei

Ulterior mesajului din social media, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a revenit cu un mesaj oficial, relatează Kyiv Post.

„În urma incidentului în care a fost găsită o dronă maritimă în apropierea insulei grecești Lefkada, partea ucraineană își exprimă recunoștința față de Grecia și poporul grec pentru sprijinul lor neclintit față de țara noastră. Ucraina subliniază angajamentul său față de normele dreptului internațional și principiile siguranței maritime civile. În acest sens, partea ucraineană își cere scuze pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul unor circumstanțe cauzate de agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei”, se arată în mesajul publicat pe X de oficialul ucrainean.

Declarația a venit ca răspuns la o notă de protest diplomatic transmisă de Grecia.

„Nava de suprafață fără echipaj detectată în apele teritoriale grecești reprezenta un pericol grav pentru navigația maritimă și ar fi putut cauza pierderea de vieți omenești nevinovate.Transferul operațiunilor militare în Marea Mediterană, la o distanță mare de teatrul de operațiuni propriu-zis al războiului, pune în pericol securitatea noastră națională și provoacă daune semnificative economiei noastre naționale”, informa Atena la acel moment.

AUTORUL RECOMANDĂ: