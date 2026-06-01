Oana Țoiu: „Avertizăm Rusia că liniile noastre de securitate nu pot fi mutate”

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a spus în cadrul dezbaterilor reuniunii Consiliului de Securitate al ONU că România a apelat în premieră la acest for internațional deoarece securitatea țării noastre a fost direct încălcată, după ce, până acum, România a funcționat ca un pilon de stabilitate regională.

„Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată. Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale, un instrument pentru a preveni percepția normalizării abuzului. Putem și trebuie să ne asigurăm că aceste limite nu se mută. Să nu considerăm că această nouă escaladare este noua normalitate”, a declarat Oana Țoiu.

Oana Țoiu: Am ajuns să fim un partener de securitate în regiune și vrem ca lucrurile să continue în viitor

Oana Țoiu a spus că este pentru prima dată în istorie în cei 70 de ani de la aderarea României la ONU când Bucureștiul solicită o întâlnire urgentă a Consiliului de Securitate a ONU într-o chestiune care o privește direct. Aceasta a subliniat că țara noastră nu a cerut o astfel de întrunire deoarece România a reușit să fie o țară sigură cu o economie în creștere și un partener de securitate în regiune.

„Faptul că acest moment este unul grav este clar: este pentru prima dată în istoria de 70 de ani, de când suntem membri ai ONU, când România cere o întâlnire urgentă a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește direct. Istoria noastră a avut și ea problemele ei, după cum am auzit în această sală. S-a vorbit despre cei care înțeleg Federația Rusă și aș spune că noi, cei din Estul Europei, înțelegem bine lucrurile, deși istoria noastră nu a fost lipsită de probleme. Nu am cerut să aibă loc o asemenea întâlnire până astăzi, dar facem asta astăzi, pentru că ceea ce am reușit să obținem în mulți ani care au trecut a fost să construim o țară sigură, o economie în creștere, în cele trei decenii (…) economie care a crescut de zece ori în aceste decenii. Am ajuns să fim un partener de securitate în regiune și vrem ca lucrurile să continue în viitor”.

„Drona este rusească”

„Analiza noastră militară arată fără îndoială că drona care s-a prăbușit joi noapte la Galați este un Geran-2 de origine rusească”, a spus Oana Țoiu.

Oana Țoiu a precizat că această concluzie este susținută de raportul tehnic al anchetatorilor români, bazat pe fragmentele recuperate. Potrivit ministrei, pe resturi a fost identificată o inscripție în caractere chirilice cu numele Geran-2, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de control și elementele motorului sunt similare celor găsite la alte drone Geran-2 recuperate anterior în România și identificate ca fiind fabricate în Federația Rusă.

Raportul indică, de asemenea, marcaje de fabricație, inscripții tehnice, caracteristici de construcție și materiale care corespund aceluiași proces tehnologic, a mai spus Țoiu.

Țoiu: În România au avut loc anul acesta mai mult de 30 de asemenea incursiuni

Oana Țoiu a condamnat „comportamentul iresponsabil” al Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către vehicule rusești. Ea a spus că, indiferent de destinația inițială a dronei, gravitatea acțiunii și responsabilitatea autorului sunt clare.

Potrivit șefei diplomației române, România a înregistrat doar în acest an peste 30 de incursiuni ale unor drone rusești în spațiul său aerian, cu o frecvență în creștere.

„Nu ar trebui să considerăm aceste escaladări drept noua normalitate”, a spus Oana Țoiu în fața Consiliului de Securitate.

„Vrem să participăm la efortul de a pune capăt războiului și de a ajunge la o pace negociată”

Oficiala a subliniat că România vrea să participe la efortul de a pune capăt războiului și de a ajunge la o pace negociată. Aceasta a reafirmat sprijinul pentru încetarea focului, imediată și fără condiții pentru căutarea păcii în Ucraina.

„Vrem însă să participăm la efortul de a pune capăt războiului și de a ajunge la o pace negociată, pe care trebuie să o căutăm împreună. Reiterăm sprijinul pentru o încetare a focului deplină, imediată și fără condiții și pentru căutarea păcii în Ucraina, care să corespundă Cartei ONU și legilor internaționale, cu respectarea principiilor suveranității, independenței, integrității teritoriale, așa cum sunt definite ele pe granițele internaționale”.

„Adevărul nu este singur la iveală. Trebuie să fie protejat așa cum ne protejăm pământul, apa și aerul”

În finalul discursului, șefa diplomației române le-a mulțumit oficialilor din cele 56 de țări care au denunțat incidentul cu drona rusească și a subliniat că „adevărul trebuie întotdeauna protejat pentru ca cei care întreprind astfel de acțiuni să fie obligați să răspundă pentru ele”.

„Cererea României de convocare a întâlnirii și prezența mea aici astăzi arată responsabilitatea noastră și faptul că vrem să respectăm principiile de caracter multilateral ale Consiliului. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul și solidaritatea arătate de comunitatea internațională după incidentul de la Galați și inclusiv de la această masă, inclusiv de cei din rețelele media și de cei din cele 56 de țări. Vă suntem recunoscători”, a conchis Oana Țoiu.

