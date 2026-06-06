Ion Cristoiu: O întrebare de care fuge Nicușor Dan – De ce nu ne-a notificat la timp Ucraina că a pierdut controlul asupra unor drone marine?

„Nu încape vorbă că accidentul cu drona din portul Constanța e rezultatul unei escaladări a războiului din Ucraina. Și e clar că această escaladare merge către un război Mondial. Până atunci, escaladarea, atingerea la nivelul războiului dronelor ridică o problemă, și anume, afectarea de către această escaladare a țărilor din jur, în primul rând, România”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

„Am avut situația de la Galați când o dronă aeriană a Rusiei, lovită, în cadrul războiului, a ajuns la Galați, iar acum, tot așa o dronă, dar maritimă, care și-a pierdut controlul a ajuns în Portul Constanța. Dincolo de întrebările legitime, o întrebare este ce relație avem noi cu partea ucraineană în asemenea situații. Radu Miruță, ministrul Apărării, a spus că partea ucraineană nu ne-a informat, ele au scăpat de sub control înainte de ora 5:00, deci, normal era ca, din punct de vedere al Dreptului Internațional să anunțe toate țările riverane. Iar din punctul de vedere al relației de cumetrie dintre familia prezidențială română și familia prezindențială ucraineană, era normal să fim anunțați. De la 6:00 de când s-a văzut drona și până la ora 10:00, noi nu am putut afla nimic de la partea ucraineană. Sigur este că ne-am fi așteptat ca președintele Nicușor Dan să se refere, în intervențiile sale, și la relația cu Ucraina în asemenea împrejurări. Cu Federația Rusă nu putem comunica pentru că, nu suntem, practic, în război. Dar cu Ucraina… România e aproape o parte a Ucrainei.

Nicușor Dan, întrebat în legătură cu când ne-a informat partea ucraineană, a dat un răspuns halucinant, a zis că nu știe, dar că totuși ucrainenii au fost buni și ne-au sunat cu câteva minute înainte ca drona să se autodetoneze. Ar fi fost de așteptat ca președintele să se refere și la această comunicare cu partea ucrianeană, pentru că vor mai fi și alte situații. Putea să spună că e rezultatul unui război și că partea ucraineană a greșit că nu ne-a anunțat și pe noi. E limpede că Nicușor Dan a evitat orice minima încruntare la partea ucraineană, e o supușenie. În timp ce la partea rusă a fost o întreagă isterie, dincoace a fost o blândețe exagerată. Primul caz a stârnit o isterie prezidențială anti-rusească, dincoace a creat o blândețe. Rămâne această mare întrebare: supușenia lui Nicușor Dan față de Ucraina și față de Zelenski”, a mai continuat publicistul.

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