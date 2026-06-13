Ucraina vrea încă 20 de miliarde de dolari pentru a-i ataca în continuare pe ruși: „Vrem ca Rusia să ardă și mai mult”

Ucraina le-a cerut aliaților încă 20 de miliarde de dolari pentru a-și consolida avantajul pe câmpul de luptă în fața Rusiei, scrie POLITICO, care citează un înalt oficial ucrainean din Ministerul Apărării. Scopul este de a folosi fondurile pentru a continua atacurile din ce în ce mai devastatoare ale Ucrainei asupra Rusiei.

„Toată lumea vede că Rusia arde și vrem să ardă și mai mult, dar avem nevoie de finanțare pentru a face acest lucru”, a declarat oficialul ucrainean.

Kievul va înainta oficial cererea pe 18 iunie, la următoarea reuniune a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina, cunoscut și sub numele de Forumul Ramstein, unde aliații se întrunesc pentru a discuta ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Anterior, această problemă a mai fost ridicată de ministrul Apărării ucrainean, Mihailo Fedorov, și de alți oficiali de la Kiev în timpul unei întâlniri cu reprezentanți din Norvegia, Suedia, Germania și Canada.

Ucraina vrea ca aliații să pună bani mână de la mână

Pentru a atinge obiectivul de 20 de miliarde de dolari, Ucraina vrea să ceară aliaților între 2 și 6 miliarde de dolari pentru a-și atinge acest obiectiv financiar. „Poate fi ajutor sau împrumut”, a precizat oficialul militar ucrainean pentru POLITICO.

Bugetul pentru apărare al Ucrainei din acest an se ridică la 85 de miliarde de euro, iar aceste 20 de miliarde s-ar adăuga la această sumă. În prezent, Kievul cheltuiește aproximativ 40% din PIB-ul țării pentru apărare, acesta fiind și cel mai mare din întreaga lume.

Ministrul Apărării ucrainean a precizat că țările aliate s-au angajat să ofere deja 38 de miliarde de dolari în acest an. Cele 20 de miliarde suplimentare ar atinge obiectivul de 60 de miliarde de dolari în asistență bilaterală stabilit de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Armata ucraineană a intensificat atacurile asupra Rusiei

Kievul a investit masiv în industria dronelor și a rachetelor în ultima perioadă. Cu ajutorul acestora, armata ucraineană a lansat o campanie acerbă pe mai multe niveluri: drone cu rază scurtă de acțiune care au transformat linia frontului într-o zonă impracticabilă; drone cu rază medie de acțiune care vizează logistica rusă; drone cu rază lungă de acțiune și rachete care vizează direct fabricile, rafinăriile și porturile strategice din interiorul Rusiei.