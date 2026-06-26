Un avion de mici dimensiuni s-a izbit de un zgârie-nori cu 109 etaje din Beijing

O aeronavă de mici dimensiuni s-a izbit, vineri după-amiază, de cea mai înaltă clădire din capitala Chinei, Beijing, relatează CNN.

Sursă video: X/ Clash Report

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată resturi ale aparatului de zbor care cad din Turnul CITIC, cu 109 etaje, cunoscut și sub numele de China Zun, precum și o secțiune din coada avionului și o fereastră spartă a unui taxi aflat la sol.

Sursă video: X/@Takemikazuchi26

CNN relatează că persoanele evacuate din zgârie-nori s-au adunat pe străzile din apropierea intrării, alături de autospeciale de pompieri, mașini de poliție și o ambulanță. Până la momentul publicării acestei știri, nu existau rapoarte privind posibile victime.

Imaginile de pe internet par să indice faptul că este vorba despre un avion sportiv ușor de fabricație națională, un Sunward SA 60L Aurora, deținut de o companie locală din domeniul aviației generale.

Sursă video: X/@Takemikazuchi26

Datele de zbor neconfirmate de pe Flightradar24, publicate online, păreau să indice o deviere semnificativă a traiectoriei de zbor a aeronavei.

Pilotul său zbura singur și decolase de pe aeroportul Shifosi cu doar o jumătate de oră mai devreme, relatează Global.hk . Avionul se pregătea să se întoarcă pe aeroport, dar a deviat de la traiectoria de zbor, a precizat agenția.

Două dintre ferestrele clădirii au fost sparte de impactul care a făcut ca aeronava să se destrame complet. Un fum gros se ridica de la parterul clădirii, unde s-a prăbușit epava.

Zgârie-norul de 537 de metri este situat în districtul central de afaceri Chaoyang.