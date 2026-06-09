Un câine celebru din China, cu 1,5 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, a sfârșit în farfurie după ce hoții l-au vândut unui restaurant

Un patruped celebru în China, cu 1,5 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, a fost furat de la ferma unde își trăia fericit viața și vândut unui restaurant specializat în produse din carne de câine. Acolo, Chutou a fost sacrificat și mâncat în aceeași zi. Stăpânul său, un blogger de călătorie celebru din provincia chineză Henan, luptă acum pentru a-și face dreptate.

Timp de opt ani, câinele din rasa Border Collie l-a însoțit pe stăpânul său în călătorii prin toată China, prilej cu care a strâns milioane de urmăritori pe rețelele de socializare. În luna mai, câinele Chutou nu a mai mers în călătorie, așa că a rămas la ferma părinților bloggerului chinez. Într-o noapte, doi bărbați pe un scuter au furat câinele și au dispărut.

Când influencerul a aflat de dispariția câinelui său, s-a întors deîndată acasă. La sfârșitul lunii mai, acesta a reușit să-l localizeze pe unul dintre presupușii hoți, care i-a cerut în jur de 1.300 de euro pentru a-i returna câinele. Hoțul a susținut că l-a confundat cu un câine fără stăpân, deși Chutou purta zgardă și avea localizator GPS.

Chutou a ajuns în bucătăria unui restaurant pentru 23 de euro

Chiar în ziua în care a fost furat, hoții au vândut câinele pentru echivalentul a 23 de euro unui restaurant specializat în mâncăruri din carne de câine, iar Chutou a fost servit clienților chiar în aceeași zi.

„Câinele este mort, așa că nu mai face atâta tam-tam. Nu am încălcat legea”, i-ar fi spus unul dintre hoți lui Guo, influencerul lăsat fără prieten.

Cu toate acestea, potrivit legislației din China, avea dreptate. Deși Guo a depus plângere la poliție, în provincia Henan, furtul este o infracțiune doar dacă valoarea bunului furat depășește 2.000 de yuani, echivalentul a 255 de euro.

Conform lui Guo, acesta a cumpărat câinele din rasa Border Collie în 2018, când era încă cățeluș, de la un vânzător ambulant pentru exact 2.000 de yuani. Dacă poate dovedi că Chutou valora mai mult la momentul furtului, suspectul riscă o sentință de trei ani de închisoare.

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