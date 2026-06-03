Un elicopter al Marinei Regale britanice s-a prăbușit în regiunea Devon din UK. Serviciile de urgență sunt la fața locului

Un elicopter al Marinei Regale din Marea Britanie s-a prăbușit, miercuri, într-un câmp din Devon, în sud-vestul țării, relatează Sky News.

Sursă video: X/@SolomonFoskaay

Poliția din Devon și Cornwall a declarat că serviciile de urgență se află la locul accidentului, în zona Sourton Down, lângă Okehampton.

„Ancheta este încă în desfășurare și vom oferi mai multe informații pe măsură ce le vom primi”, a adăugat un purtător de cuvânt al forțelor de ordine. „Ministerul Apărării a confirmat că era vorba de un elicopter al Marinei Regale.”

Marina Regală a declarat că accidentul a avut loc miercuri, puțin înainte de ora 4 dimineața. „Se desfășoară o anchetă și nu ar fi oportun să facem alte comentarii în acest moment”, a adăugat un purtător de cuvânt.

Mai multe restricții de trafic au fost impuse pe drumurile din apropierea locului incidentului.

Cele două baze aeriene ale Marinei Regale se află în apropierea regiunii Devon: RNAS Culdrose, una dintre cele mai mari baze de elicoptere din Europa, este situată lângă Helston, în Cornwall, în timp ce RNAS Yeovilton, din Somerset, găzduiește peste 100 de aeronave.

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