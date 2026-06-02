Accident la Suceava, cu implicarea unui microbuz din Republica Moldova. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Olga Borșcevschi
Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau opt cetățeni moldoveni, a fost implicat, marți, într-un accident rutier produs în localitatea Drăgușeni din județul Suceava, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Un cetățean moldovean a fost internat la Spitalul Municipal Fălticeni, iar alte patru persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Microbuz răsturnat pe raza localităţii Drăguşeni. Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje SAJ”, anunţă, marţi, ISU Suceava.

Centrul Infotrafic a transmis că şoferul unui microbuz de transport persoane a pierdut controlul direcţiei şi s-a răsturnat în afara carosabilului.

Ministerul Afacerilor Externe din Republicii Moldova mulțumește autorităților române

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a comunicat că a fost informat de către Consulatul General al Republicii Moldova la Iași despre producerea accidentului rutier.

„Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține contactul permanent cu autoritățile locale și instituțiile medicale competente pentru a monitoriza situația și a acorda, la necesitate, asistența consulară necesară cetățenilor afectați.

Ministerul Afacerilor Externe mulțumește autorităților române și echipajelor de intervenție pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestui incident”, a transmis biroul de presă al Ministerului.

