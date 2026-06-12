Un mare oraș din Europa interzice trotinetele electrice publice. Care este motivul care a dus la această decizie

Guvernul regional din Bruxelles a decis interzicerea trotinetelor electrice publice (de închiriat) începând cu ianuarie 2027, după ce autoritățile au decis să nu mai reînnoiască autorizațiile pentru acest serviciu. Principala cauză care a dus la această decizie este dată de creșterea alarmantă a numărului de accidente și probleme grave de siguranță publică, scrie The Brussels Times.

Bruxelles-ul nu este primul oraș european care recurge la o astfel de măsură. Trotinetele electrice au fost interzise deja în Paris, Madrid și Praga.

Doar în anul 2025, doar în Bruxelles s-au înregistrat 666 de răniți în accidente în care au fost implicate trotinetele electrice, cu o creștere de 26% față de anul precedent. Dintre aceste accidente, medicii din cadrul spitalelor locale au raportat un număr ridicat de traume craniene și faciale severe din cauza vitezei și a lipsei căștilor de protecție.

„Oricine cade de pe o trotinetă este mai predispus la rănire decât cineva care cade de pe o bicicletă, iar trotinetele parcate la întâmplare fac ca trotuarele să fie și mai dificil de parcurs pentru persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare sau persoanele în vârstă”, a declarat ministrul mobilității de la Bruxelles, Elke Van den Brandt (Groen).

Trotinetele electrice sunt folosite în jafuri și trafic de droguri

Procuratura din Bruxelles a subliniat că trotinetele de închiriat au devenit extrem de populare în rândul rețelelor de crimă organizată și al traficanților de droguri. Vehiculele au fost folosite pentru deplasări în cel puțin 25 de incidente cu focuri de armă înregistrate în capitala Uniunii Europene.

Bruxelles-ul intenționează să-și consolideze rețeaua de biciclete în comun, în special prin extinderea bicicletelor electrice. Acestea sunt preferate în detrimentul trotinetelor pentru că sunt mult mai sigure pe drumurile publice.