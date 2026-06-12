Prima pagină » Știri externe » Un mare oraș din Europa interzice trotinetele electrice publice. Care este motivul care a dus la această decizie

Un mare oraș din Europa interzice trotinetele electrice publice. Care este motivul care a dus la această decizie

Un mare oraș din Europa interzice trotinetele electrice publice. Care este motivul care a dus la această decizie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Guvernul regional din Bruxelles a decis interzicerea trotinetelor electrice publice (de închiriat) începând cu ianuarie 2027, după ce autoritățile au decis să nu mai reînnoiască autorizațiile pentru acest serviciu. Principala cauză care a dus la această decizie este dată de creșterea alarmantă a numărului de accidente și probleme grave de siguranță publică, scrie The Brussels Times.

Bruxelles-ul nu este primul oraș european care recurge la o astfel de măsură. Trotinetele electrice au fost interzise deja în Paris, Madrid și Praga.

Doar în anul 2025, doar în Bruxelles s-au înregistrat 666 de răniți în accidente în care au fost implicate trotinetele electrice, cu o creștere de 26% față de anul precedent. Dintre aceste accidente, medicii din cadrul spitalelor locale au raportat un număr ridicat de traume craniene și faciale severe din cauza vitezei și a lipsei căștilor de protecție.

„Oricine cade de pe o trotinetă este mai predispus la rănire decât cineva care cade de pe o bicicletă, iar trotinetele parcate la întâmplare fac ca trotuarele să fie și mai dificil de parcurs pentru persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare sau persoanele în vârstă”, a declarat ministrul mobilității de la Bruxelles, Elke Van den Brandt (Groen).

Trotinetele electrice sunt folosite în jafuri și trafic de droguri

Procuratura din Bruxelles a subliniat că trotinetele de închiriat au devenit extrem de populare în rândul rețelelor de crimă organizată și al traficanților de droguri. Vehiculele au fost folosite pentru deplasări în cel puțin 25 de incidente cu focuri de armă înregistrate în capitala Uniunii Europene.

Bruxelles-ul intenționează să-și consolideze rețeaua de biciclete în comun, în special prin extinderea bicicletelor electrice. Acestea sunt preferate în detrimentul trotinetelor pentru că sunt mult mai sigure pe drumurile publice.

„Alegerea de a elimina trotinetele electrice partajate de pe străzile din Bruxelles este o politică clară și responsabilă. […] Aceasta provoacă adesea frustrare, duc la răni grave, aglomerează spațiul public și sunt din ce în ce mai folosite în crima organizată”, a precizat Boris Dilliès, ministru-președinte al Regiunii Capitalei Bruxelles.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
18:25
Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
ARMATĂ Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
17:28
Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
TENSIUNI Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său
17:15
Keir Starmer nu vrea să cedeze: Premierul britanic respinge demisia în ciuda protestelor anti-imigrație, demisiilor și scandalurilor din Guvernul său
DIPLOMAȚIE Președintele Finlandei spune că Polonia trebuie să fie mediatorul principal în discuțiile de pace cu Putin. Ce argumente aduce
16:47
Președintele Finlandei spune că Polonia trebuie să fie mediatorul principal în discuțiile de pace cu Putin. Ce argumente aduce
SANCȚIUNI Italia a votat ridicarea treptată a sancțiunilor impuse Rusiei după încheierea războiului. UE va decide săptămâna viitoare pachetul 21 de sancțiuni
16:01
Italia a votat ridicarea treptată a sancțiunilor impuse Rusiei după încheierea războiului. UE va decide săptămâna viitoare pachetul 21 de sancțiuni
CONTROVERSĂ Medvedev îi „mărunțește” pe Starmer, Merz, și Ursula von der Leyen într-un clip AI de Ziua Rusiei
15:47
Medvedev îi „mărunțește” pe Starmer, Merz, și Ursula von der Leyen într-un clip AI de Ziua Rusiei
Mediafax
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Digi24
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Cancan.ro
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Mediafax
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige în noua lege a salarizării
Click
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cel mai mare scorpion care a trăit vreodată. Acesta era cât un câine!
ECONOMIE Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
17:59
Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
DECIZIE Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
17:45
Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
ULTIMA ORĂ După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
17:21
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
ULTIMA ORĂ Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
17:00
Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
FLASH NEWS Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat
16:45
Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat
FLASH NEWS Asociația Română a Băncilor cere socoteală Consiliului Concurenței pentru amenda uriașă dată băncilor
16:45
Asociația Română a Băncilor cere socoteală Consiliului Concurenței pentru amenda uriașă dată băncilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe