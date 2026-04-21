Primul oraș din România care introduce în trafic trotinete electrice cu „autopilot”. Ce fac în apropierea școlilor

Primul oraș din România care introduce în trafic trotinete electrice cu „autopilot" / Sursa FOTO: Facebook

Un mare oraș din România introduce în trafic trotinete electrice cu „autopilot”. Este un sistem inovator testat, prin care trotinetele electrice vor respecta automat regulile de circulație, fără intervenția utilizatorului.

Cluj-Napoca este localitatea ca își propune să rezolve problema incidentelor în trafic care implică trotinetele electrice.

3000 de persoane spitalizate în 2025

În 2025, arată Știrile Pro TV, aproape 3000 de persoane au ajuns la spital după accidente cu trotinete. Acum, noul proiect demarat în Cluj urmărește tocmai creșterea siguranței în trafic.

Pe viitor, trotinetele electrice cu „autopilot” testate în Cluj-Napoca vor reduce viteza în apropierea școlilor până la 10 km/h. Iar în parcuri și zone pietonale, accesul va fi blocat complet. Cu alte cuvinte, dispozitivul se va opri automat dacă utilizatorul încearcă să pătrundă într-o zonă restricționată.

„Sunt foarte greu de manevrat și prind viteze foarte mari. Majoritatea prietenilor au avut evenimente neplăcute”, a explicat cineva.

Din câte se pare, clujenii testează un sistem inovator care transmite acest set de reguli direct către trotineta electrică, fapt ce va genera o reacție automată. Astfel, ori de câte ori cineva se apropie de o școală, trotineta va detecta zona ca fiind una cu limită de viteză și va încetini singură până la 10 km/h. În același timp, în dreptul unei zone pietonale va opri complet.

Primele teste, pe 900 de trotinete

Imediat ce discuțiile cu operatorii se vor încheia, propunerile de mai sus vor fi implementate pe aproximativ 900 de trotinete.

Autoritățile urmăresc să reducă și riscurile asociate consumului de alcool sau substanțe interzise.  Astfel, înainte de închiriere, utilizatorii vor trebui să treacă un test rapid în aplicație.

„O să fie câteva proceduri pentru a identifica persoanele care nu sunt capabile să conducă acest mijloc alternativ, va fi un puzzle care va trebui completat într-un timp relativ scurt”, a explicat Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca.

Noile reguli ar urma să fie aplicate până la finalul lunii iunie.

