Zelenski anunță eliberarea a 160 de militari ucraineni aflați în captivitate în Rusia încă din 2022

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că 160 de militari care au fost ținuți captivi în Rusia încă din 2022 s-au întors în Ucraina. Printre cei eliberați se numără și militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, ai Serviciului de Transport Special de Stat și luptători ai Gărzii Naționale.

Zelenski: „P rin curajul lor, ne permit să-i aducem pe oameni acasă ”

Volodimir Zelenski a mulțumit întregii echipe care lucrează „zi de zi” pentru a-i aduce acasă pe cetățenii ucraineni aflați în captivitate în Rusia.

„Continuăm să-i aducem acasă pe ucrainenii aflați în captivitate în Rusia. Astăzi, 160 de militari au fost eliberați din captivitate. Toți se aflau în captivitate încă din 2022.

Printre cei eliberați astăzi se numără militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, ai Serviciului de Transport Special de Stat, luptători ai Gărzii Naționale și grăniceri. Aceștia au apărat Ucraina la Mariupol și la Azovstal, precum și în sectoarele Donețk, Luhansk, Harkiv, Zaporijia, Kiev, Cernihiv și Sumi.

Mulțumesc întregii noastre echipe, care lucrează zi de zi pentru a-i aduce înapoi pe oamenii noștri. Mulțumiri speciale tuturor unităților noastre de pe linia frontului care alimentează „fondul de schimb” al Ucrainei și, prin curajul lor, ne permit să-i aducem pe oameni acasă.

Îi ținem minte pe toți cei care rămân în captivitate. Verificăm fiecare nume. Trebuie să-i aducem pe toți înapoi – atât personalul militar, cât și civilii.”