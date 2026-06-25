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Volodimir Zelenski nu este prezent la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Delegația este condusă de premierul Iulia Svîrîdenko

Volodimir Zelenski nu este prezent la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Delegația este condusă de premierul Iulia Svîrîdenko
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Volodimir Zelenski - Foto: Mediafax foto
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu participă la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei 2026, care are loc la Gdansk, în Polonia, în perioada 25-26 iunie. Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Kiev, care au precizat că delegația ucraineană va fi reprezentată la cel mai înalt nivel de premierul Iulia Svîrîdenko.

Delegația va fi condusă de premierul Iulia Svîrîdenko

Șefa Guvernului ucrainean a confirmat că va coordona participarea țării sale la reuniunea internațională.

„Voi conduce delegația ucraineană și întreaga noastră activitate la Conferința privind Reconstrucția Ucrainei 2026 de la Gdansk”, a transmis Iulia Svîrîdenko.

Evenimentul reunește lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor internaționale și investitori interesați de proiectele de reconstrucție ale Ucrainei după încheierea războiului.

Relațiile dintre Kiev și Varșovia, afectate de disputa privind UPA

Recent, președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat retragerea Ordinului Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție a statului polonez, acordată liderului ucrainean.

Decorația îi fusese oferită de fostul președinte Andrzej Duda pentru contribuția la consolidarea relațiilor dintre cele două state și pentru susținerea valorilor democratice, a securității și a drepturilor omului în Europa.

Decizia lui Nawrocki a venit după ce Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care era omagiată Armata Insurecțională Ucraineană (UPA). Organizația este privită în Ucraina drept un simbol al luptei împotriva dominației sovietice, însă în Polonia este asociată cu masacrele împotriva populației poloneze din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În urma gestului făcut de președintele polonez, Zelenski a returnat distincția în weekend. Același lucru l-au făcut și foștii președinți ai Ucrainei Leonid Kucima, Viktor Iușcenko și Petro Poroșenko.

Mesajele transmise de Zelenski

În contextul tensiunilor dintre cele două țări, liderul ucrainean a susținut că armata sa contribuie la securitatea întregii Europe.

„Noi apărăm Polonia, noi apărăm Europa chiar acum, nu invers. Soldații noștri o apără, iar ucrainenii mor”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a criticat, de asemenea, climatul creat în jurul disputei istorice.

„Radicalizați societatea. Unde va duce această ură socială?”, a afirmat el.

Donald Tusk cere calmarea situației

Guvernul de la Varșovia consideră organizarea conferinței de la Gdansk un obiectiv important atât din punct de vedere politic, cât și economic, Polonia dorind să joace un rol major în viitorul proces de reconstrucție al Ucrainei.

Premierul Donald Tusk, unul dintre principalii susținători ai Kievului în Uniunea Europeană și adversar politic al președintelui Karol Nawrocki, a făcut apel la reducerea tensiunilor dintre cele două state. Totuși, șeful executivului polonez a apreciat că responsabilitatea principală pentru actuala escaladare aparține părții ucrainene.

Conferința de la Gdansk și disputa privind Volînia

Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei a fost organizată în anii precedenți la Lugano, Berlin și Roma, devenind unul dintre cele mai importante forumuri dedicate atragerii de finanțări și investiții pentru Ucraina.

Polonia găzduiește în prezent peste 1,5 milioane de cetățeni ucraineni, însă în ultima perioadă relațiile dintre cele două societăți au fost marcate de mai multe incidente anti-ucrainene și de reaprinderea disputelor istorice.

Autoritățile poloneze consideră crimele comise în Volînia de către UPA drept acte de genocid și epurare etnică îndreptate împotriva populației poloneze.

Kievul recunoaște existența masacrelor, însă respinge utilizarea termenului de genocid și susține că evenimentele trebuie analizate în contextul complex al războiului. De asemenea, partea ucraineană contestă unele estimări privind numărul victimelor și amintește că mii de ucraineni și-au pierdut viața în aceeași perioadă.

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