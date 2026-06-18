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Zelenski, după al doilea atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Rusia: „Dacă Ucraina va arde, va arde și Moscova voastră”

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Președintele Volodimir Zelenski a confirmat faptul că, în noaptea de miercuri spre joi, dronele ucrainene au atacat pentru a doua oară în această săptămână rafinăria de petrol din Moscova. Într-un interviu acordat în presa din Ucraina, șeful statului a avertizat că, în cazul în care Kremlinul va continua cu atacurile, Kievul va acționa cât mai dur și în consecință.

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„Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată, și toată lumea știe asta, și partenerii noștri știu asta, și cu siguranță nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza inamicului, dar dacă Ucraina va arde, și Moscova voastră va arde. Prin urmare, vom sublinia încă o dată că este timpul să punem capăt agresiunii, este timpul să punem capăt acestui război”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Zelenski: „Este timpul ca războiul să se încheie”

Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că patru zone majore de incendiu au fost detectate la rafinăria de petrol din Moscova.

Într-un mesaj transmis pe platforma X, președintele Volodimir Zelenski le-a mulțumit forțelor de apărare și securitate ale Ucrainei, Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Forțelor de Operațiuni Speciale, Serviciilor de Informații ale Apărării și brigăzii de rachete pentru pentru eforturile lor coordonate.

al doilea atac asupra rafinăriei de petrol din Moscova

„Noaptea trecută, sancțiunile noastre pe termen lung au ajuns din nou în regiunea Moscovei – pentru a doua oară în această săptămână, rafinăria de petrol din Moscova a fost lovită. Ținte au fost, de asemenea, lovite în regiunea Rostov și în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei.

Acesta este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre și un alt rezultat important al muncii soldaților noștri împotriva instalațiilor care susțin mașina de război a Rusiei.

Le mulțumesc Forțelor noastre de Apărare și Securitate din Ucraina pentru eforturile lor coordonate – Serviciului de Securitate al Ucrainei, Forțelor Sistemelor fără Pilot, Forțelor de Operațiuni Speciale, Serviciilor de Informații ale Apărării și brigăzii noastre de rachete pentru precizia lor.

În ultimele zile, toți partenerii noștri au remarcat precizia și eficacitatea atacurilor noastre de la distanță medie și a sancțiunilor la distanță lungă. Este timpul ca războiul să se încheie, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare în domeniul diplomației”, a transmis Zelenski.

194 drone interceptate de apărarea aeriană a Rusiei

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a susținut că apărarea aeriană rusească a interceptat 194 de drone care se îndreptau spre capitală. El a recunoscut că mai multe drone au ajuns la rafinărie și a raportat căderea de resturi la centrul comercial Sadovod.

Conform analizei OSINT publicate de Astra, cel puțin cinci incendii separate au fost detectate la rafinărie. De asemenea, publicația a raportat daune la o clădire rezidențială înaltă din Moscova.

Incendiu la un depozit de petrol din Gukovo

În regiunea Rostov din Rusia, analiștii OSINT au declarat că un atac cu drone a declanșat un incendiu la un depozit de petrol din orașul Gukovo. Guvernatorul regional, Iuri Sliusar, a raportat două incendii la instalații comerciale, daune la o locomotivă, un deces și două răniți.

Încă un incendiu a fost raportat în apropierea orașului Șebekino, în regiunea Belgorod din Rusia, despre care analiștii cred că ar fi putut afecta un depozit care conținea materiale inflamabile și, eventual, bunuri militare, potrivit Astra.

Ministerul rus al Apărării a susținut că 555 de drone au fost interceptate sau distruse peste noapte în 17 regiuni rusești, în Crimeea ocupată și în Marea Azov. Conform rapoartelor rusești, atacul asupra Moscovei a fost cel mai mare din ultimii doi ani.

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