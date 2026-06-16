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Zelenski face o mișcare neașteptată. Armata Ucrainei a atacat cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova, situată la doar 15 km de Kremlin

Melania Agiu
Zelenski face o mișcare neașteptată. Armata Ucrainei a atacat cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova, situată la doar 15 km de Kremlin
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Ucraina a lansat, marți dimineață, un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol din Moscova, situată în cartierul Kapotnya, la aproximativ 15-20 de kilometri de Kremlin, relatează RBK-Ukraine.

Potrivit sursei citate, la rafinărie a izbucnit un incendiu. Pe canalele rusești de Telegram au circulat imagini video de la fața locului, iar analiștii erviciilor de informații au confirmat atacul.

Moscow Oil Refinery, din districtul Kapotnya, este cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova. Aceasta aprovizionează aproximativ 35% din piața de carburanți a capitalei: 40% din benzină, 50% din motorina necesară pentru regiune, precum și carburanți pentru aeroporturile din Moscova.

Chiar înainte ca atacurile să fie confirmate, rafinăria a procedat la reducerea urgentă a presiunii din sistem — instalația se pregătea pentru posibile lovituri. Serhii Sternenko, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, a făcut această declarație.

Ulterior, Volodimir Zelenski a confirmat, pe contul său de Telegram, că o rafinărie de petrol din regiunea Moscovei a fost afectă de atacurile armatei ucrainene.

„De această dată, loviturile ucrainene au avut loc în regiunea Moscovei. O rafinărie de petrol a fost afectată la o distanță de 500 de kilometri. Mulțumesc soldaților SBU, SBS, SOE, GUR și trupelor de rachete pentru munca lor eficientă.

Rusia trebuie să fie forțată să încheie războiul împotriva poporului nostru. Iar armele ucrainene de lungă distanță sunt o componentă importantă a acestei forțări. Este un răspuns just la loviturile rusești și o reacție la prelungirea războiului, care trebuie să se încheie.“, a transmis Zelenski.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat un atac masiv cu drone asupra capitalei ruse. Potrivit acestuia, au fost doborâte aproximativ 60 de drone.

Serviciile de urgență intervin la locurile unde au căzut așa-numitele resturi. Ulterior, Sobianin a confirmat că rafinăria de petrol din Moscova a suferit avarii după ce a fost lovită de o dronă.

Cu o zi înainte, niște drone au lovit un depozit de petrol din satul Poltavskaya, din regiunea Krasnodar. Instalația servește drept nod logistic între rafinăriile Lukoil și rețeaua de benzinării din regiune.

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