Comparativ cu perioada 2022 – 2024, numărul soldaților care au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, este îngrijorător. Ucraina are nevoie de Europa mai mult ca niciodată. Fără împrumuturi și granturi europene directe, economia sa internă s-ar putea prăbuși. Asta ar duce la o contracție suplimentară a bazei fiscale de care Ucraina depinde.

Fără cooperarea europeană, Ucraina nu și-ar putea susține și nici extinde campania aeriană împotriva țintelor economice și militare rusești.

Întrebări cruciale

Pe termen scurt, se arată într-o analiză publicată de Riddle, planul Ucrainei pare să funcționeze.

Riddle este o platformă online independentă și un grup de reflecție (think tank ) care publică analize, comentarii și cercetări axate pe politica internă și externă a Rusiei.

Înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán a deblocat fonduri vitale pentru programe sociale. Totodată, a permis alocări nominale și mai mari pentru apărare.

Ucraina a relocat agresiv producția de arme în Uniunea Europeană.

Ucraina s-a integrat profund în structurile de apărare ale UE și NATO, cu o interferență remarcabil de mică a Rusiei.

„Totuși, strategia Ucrainei lasă fără răspuns întrebări cruciale pe termen lung. Cea mai importantă este legată de recrutarea și gestionarea personalului”, scrie Eric Woods.

Rata de dezertare, semnificativă. „Nu s-a produs încă o criză militară sau politică”

Rata de dezertare în armata Ucrainei este semnificativă.

Potrivit Ukrainska Pravda numai în primele 10 luni ale anului 2025 , instanțele ucrainene au soluționat peste 235.646 de cazuri de soldați care au dezertat ( 53.954) sau au părăsit unitățile lor fără permisiune.

, forțeles de ordine au înregistrat aproximativ 60.000 de cazuri

, forțele de ordine au înregistrat În aceeași perioadă, au fost înregistrate aproape 30.000 de cazuri de dezertare, mai arată Ukrainska Pravda.

Epuizarea cauzată de rotațiile extinse pe linia frontului și fricțiunile cu comandanții sunt principalii factori.

„Nu s-a produs încă o criză militară sau politică. Dar dinamica subiacentă este insuficient studiată și ar putea erupe într-un moment critic”, avertizează Eric Woods, autorul analizei publicate de Riddle. Woods este cercetător și consultant independent specializat în probleme de securitate.

De ce dezertează soldații ucraineni și cum încearcă Ucraina să-i mobilizeze pe tineri

Dezertările din armata Ucrainei survin și pe fondul altor cauze:

Oboseală și sentiment de nedreptate.

Frica și lipsa de motivație.

Recuperare ineficientă după misiunile de luptă.

Lipsa ajutorului psihologic.

Din motive de politică internă, Ucraina i-a protejat mult timp pe tineri de mobilizare. Această poziție se schimbă.

Începând cu 2025, armata a început să ofere contract

Aceste contracte vin cu beneficii generoase și dreptul de a-și alege unitatea

„Noul site de recrutare prezintă un tânăr cu o dronă, semnalând clar că noii recruți ar putea servi mai departe de linia frontului.

La fel de controversată este practica Centrelor Teritoriale de Recrutare (TCC) de a „prinde” bărbați apți pentru luptă la filtrele de circulație sau pe stradă și de a-i trimite direct pe front.

Abordarea este profund nepopulară.

În această primăvară, locuitorii din Odesa i-au protejat fizic pe dezertori

Într-un alt incident, oficialii TCC au fost acuzați

Aceste episoade dezvăluie fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”, consideră Eric Woods.

Cel prevede Codul Penal al Ucrainei

Personalul militar care a părăsit unitatea poate fi tras la răspundere în temeiul a două articole din Codul penal al Ucrainei.

Articolul 407 (Codul penal) prevede pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani;

prevede pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani; Articolul 408 (dezertare) – de la 5 la 12 ani.

O absență temporară de la serviciu este o absență temporară care depășește trei zile fără permisiunea comandantului sau fără un motiv întemeiat. În schimb, dezertarea survine atunci când este părăsită o unitate cu intenția de a nu mai reveni în serviciul militar.

Cea mai frecventă infracțiune în rândul personalului militar este părăsirea unității militare fără permisiune, pentru mai mult de 3 zile, notează Ukrainska Pravda.

Recent, Rada Supremă a dezincriminat cazurile de abandon neautorizat al unei unități și de dezertare, care au avut loc pentru prima dată.

Un militar poate evita răspunderea penală și se poate întoarce în serviciu dacă se adresează în mod voluntar anchetatorului, procurorului, instanței și cu acordul scris al comandantului.

După aceea, trebuie să ajungă la unitate în termen de trei zile.

Un militar poate alege unde să se întoarcă – la unitatea anterioară sau la alta – dar cu acordul comandanților ambelor unități.

Contactați de Ukrainska Pravda, comandanții și ofițerii de sprijin psihologic al personalului care lucrează „pe teren” nu sunt încântați de astfel de modificări legislative. Consideră că decriminalizarea încurajează soldații să fugă din serviciu.

Toți observă că numărul cazurilor de SZCH (părăsirea unității fără autorizație) în unitățile lor a crescut semnificativ după adoptarea legii.

„Cheltuielile reale cu armamentul sunt mai mari decât cele raportate”

Secretul legat de liniile bugetare ale apărării face dificilă obținerea unei imagini complete a cheltuielilor.

„Ministerul Apărării afirmă că 70% din personalul serviciilor bugetare și 20% sunt alocați achizițiilor de armament.

Cifra personalului este plauzibilă, având în vedere dimensiunea armatei și stimulentele, dar numărul achizițiilor este aproape sigur subestimat.

O mare parte din acesta este inclus în împrumuturi clasificate și programe bilaterale. Prin urmare, cheltuielile reale cu armamentul sunt mai mari decât cele raportate.

Pe termen scurt, Ucraina supraviețuiește, dar problemele sale structurale mai profunde persistă.

Odată cu încheierea alegerilor din Ungaria, finanțarea UE pentru bugetul Ucrainei pe 2026 se confruntă acum cu mai puține obstacole.

Cele 90 de milioane de euro blocate anterior de guvernul ungar anterior sunt esențiale pentru solvabilitatea fiscală.

Totuși, această soluție temporară nu face decât să sublinieze dependența Ucrainei de sprijinul extern pentru a finanța o armată permanentă numeroasă pe termen lung.

Bugetul Ucrainei rămâne extrem de dependent de finanțarea externă. Analiștii au estimat că 42,3% din proiectul de buget pentru 2026 va trebui acoperit prin împrumuturi.

Deficitul proiectat pentru 2026 – 18% din PIB – este nesustenabil fără transferuri externe. Datele FMI arată o datorie publică brută de 122% din PIB, plățile de dobânzi consumând 3,98% din PIB”, mai notează Eric Woods în analiza publicată de Riddle.

