Comparativ cu perioada 2022 – 2024, numărul soldaților care au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, este îngrijorător. Ucraina are nevoie de Europa mai mult ca niciodată. Fără împrumuturi și granturi europene directe, economia sa internă s-ar putea prăbuși. Asta ar duce la o contracție suplimentară a bazei fiscale de care Ucraina depinde.
Fără cooperarea europeană, Ucraina nu și-ar putea susține și nici extinde campania aeriană împotriva țintelor economice și militare rusești.
Pe termen scurt, se arată într-o analiză publicată de Riddle, planul Ucrainei pare să funcționeze.
Riddle este o platformă online independentă și un grup de reflecție (think tank) care publică analize, comentarii și cercetări axate pe politica internă și externă a Rusiei.
„Totuși, strategia Ucrainei lasă fără răspuns întrebări cruciale pe termen lung. Cea mai importantă este legată de recrutarea și gestionarea personalului”, scrie Eric Woods.
Rata de dezertare în armata Ucrainei este semnificativă.
Epuizarea cauzată de rotațiile extinse pe linia frontului și fricțiunile cu comandanții sunt principalii factori.
„Nu s-a produs încă o criză militară sau politică. Dar dinamica subiacentă este insuficient studiată și ar putea erupe într-un moment critic”, avertizează Eric Woods, autorul analizei publicate de Riddle. Woods este cercetător și consultant independent specializat în probleme de securitate.
Dezertările din armata Ucrainei survin și pe fondul altor cauze:
Din motive de politică internă, Ucraina i-a protejat mult timp pe tineri de mobilizare. Această poziție se schimbă.
„Noul site de recrutare prezintă un tânăr cu o dronă, semnalând clar că noii recruți ar putea servi mai departe de linia frontului.
Aceste episoade dezvăluie fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”, consideră Eric Woods.
Personalul militar care a părăsit unitatea poate fi tras la răspundere în temeiul a două articole din Codul penal al Ucrainei.
O absență temporară de la serviciu este o absență temporară care depășește trei zile fără permisiunea comandantului sau fără un motiv întemeiat. În schimb, dezertarea survine atunci când este părăsită o unitate cu intenția de a nu mai reveni în serviciul militar.
Cea mai frecventă infracțiune în rândul personalului militar este părăsirea unității militare fără permisiune, pentru mai mult de 3 zile, notează Ukrainska Pravda.
Recent, Rada Supremă a dezincriminat cazurile de abandon neautorizat al unei unități și de dezertare, care au avut loc pentru prima dată.
Contactați de Ukrainska Pravda, comandanții și ofițerii de sprijin psihologic al personalului care lucrează „pe teren” nu sunt încântați de astfel de modificări legislative. Consideră că decriminalizarea încurajează soldații să fugă din serviciu.
Toți observă că numărul cazurilor de SZCH (părăsirea unității fără autorizație) în unitățile lor a crescut semnificativ după adoptarea legii.
Secretul legat de liniile bugetare ale apărării face dificilă obținerea unei imagini complete a cheltuielilor.
„Ministerul Apărării afirmă că 70% din personalul serviciilor bugetare și 20% sunt alocați achizițiilor de armament.
Cifra personalului este plauzibilă, având în vedere dimensiunea armatei și stimulentele, dar numărul achizițiilor este aproape sigur subestimat.
O mare parte din acesta este inclus în împrumuturi clasificate și programe bilaterale. Prin urmare, cheltuielile reale cu armamentul sunt mai mari decât cele raportate.
Bugetul Ucrainei rămâne extrem de dependent de finanțarea externă. Analiștii au estimat că 42,3% din proiectul de buget pentru 2026 va trebui acoperit prin împrumuturi.
Deficitul proiectat pentru 2026 – 18% din PIB – este nesustenabil fără transferuri externe. Datele FMI arată o datorie publică brută de 122% din PIB, plățile de dobânzi consumând 3,98% din PIB”, mai notează Eric Woods în analiza publicată de Riddle.
RECOMANDAREA AUTORULUI: