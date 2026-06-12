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Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev

Melania Agiu
Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
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Volodimir Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. În cadrul unui mesaj video publicat, vineri, liderul de la Kiev a anunțat că a dat instrucțiuni pentru „creșterea oportunităților de atragere a voluntarilor străini în armata ucraineană“.

„Sunt recunoscător tuturor voluntarilor din alte țări care luptă pentru libertatea noastră în Ucraina, înțelegând că aceasta privește libertatea multor alte popoare.”

„Am dispus deschiderea mult mai multor oportunități de atragere a voluntarilor străini în armata ucraineană și vor exista mai multe mecanisme de recrutare în acest sens”, a declarat președintele Ucrainei.

În plus, Zelenski a anunțat o simplificare a procedurilor de transfer pentru militarii ucraineni. Potrivit acestuia, vor exista „mai multe oportunități de avansare în cadrul armatei și mai multe stimulente pozitive pentru a se alătura eforturilor de apărare”.

„Toate schimbările care se pun în aplicare în prezent își vor dovedi eficiența pe parcursul verii.“, precizează oficialul.

Președintele a mai anunțat că se va majora nivelul remunerației în cadrul armatei ucrainene. „Există resurse pentru a majora remunerațiile în cadrul armatei. Cel puțin 30.000 de grivne în spatele frontului. Cu cât sunt mai multe misiuni de luptă, cu atât este mai mare nivelul remunerațiilor”, a subliniat șeful statului.

În plus, Zelenski a anunțat noi contracte pentru militarii din infanterie.

„Vor exista contracte noi, semnificativ mai avantajoase pentru infanteriști. În medie, 300.000 de grivne pentru cei de pe prima linie. Totul se bazează pe infanteria ucraineană, pe infanteristul nostru ucrainean”, a declarat președintele.

Potrivit acestuia, contractele vor prevedea perioade de serviciu clar definite – de 10, 14 sau 24 de luni, precum și amânări garantate după încheierea acestora.

Câți voluntari străini servesc în Ucraina

În februarie 2026, Kostiantyn Milevskyi, șef adjunct al Departamentului pentru coordonarea serviciului militar străin din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, declara că soldați voluntari din 75 de țări s-au alăturat unităților Forțelor Terestre ucrainene, aproximativ 600 de soldați voluntari semnând contracte în fiecare lună.

Potrivit lui Milevskyi, numărul total al voluntarilor străini care au servit până atunci în unitățile Forțelor Terestre depășea 10.000.

„Nu încercăm să recrutăm în Forțele Armate mai multe persoane decât putem susține în mod corespunzător. Ce înseamnă susținere? Înseamnă instruire, coordonare în luptă și furnizarea de arme și uniforme. Desigur, numărul (de 600 n.r.) ar putea fi crescut la 1.000, 1.500 sau chiar 10.000, dar dacă nu există nimeni care să lucreze cu aceste persoane, nu va exista niciun rezultat”, a explicat Milevskyi, potrivit Ukrainska Pravda.

Cetățenii străini servesc, de asemenea, în unitățile Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina și în Garda Națională. Din punct de vedere formal, în cadrul forțelor de apărare, aceștia au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii ucraineni. Principala diferență constă în faptul că își pot rezilia contractul la propria cerere după șase luni de serviciu.

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