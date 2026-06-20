Încărcătorul care distruge bateria telefonului mobil. Ferește-te cu orice preț de un asemenea produs

Încărcătoarele ieftine de telefon mobil nu vor furniza puterea necesară încărcării optime a terminalului și vor reduce durata de viață a bateriei.

Telefoanele mobile au devenit o parte indispensabilă din viața noastră de zi cu zi și la fel de important este și încărcătorul pe care îl folosim la alimentarea lor, scrie eleconomista.es.

Deși Uniunea Europeană s-a asigurat că toate smartphone-urile, indiferent de model, vor fi încărcate cu același port (USB-C), producătorii nu mai includ un încărcător la pachet cu un nou telefon mobil, din motive ecologice, bazându-se și pe faptul că utilizatorii au deja un alimentator prin casă.

Totuși, orice asemenea accesoriu devine depășit, la un moment dat și ne dorim să cumpărăm un încărcător de smartphone mai eficient.

Problema este că nu toate încărcătoarele USB-C sunt la fel și unii producători limitează protocoalele de încărcare ale propriilor dispozitive mobile, solicitând un anumit tip de încărcător și cablu.

Ce este Programmable Power Supply

Aici intervine protocolul PPS (Programmable Power Supply).

O Sursă de Alimentare Programabilă (PPS – Programmable Power Supply) este un standard de încărcare avansat din cadrul tehnologiei USB Power Delivery (USB-PD), care îi permite încărcătorului să își ajusteze dinamic tensiunea și curentul în timp real.

Spre deosebire de încărcătoarele tradiționale care folosesc trepte de tensiune fixe și rigide, un încărcător PPS își modifică puterea în incrementuri minuscule — de regulă 20mV pentru tensiune și 50mA pentru curent — pentru a se potrivi exact cu nevoile în continuă schimbare ale bateriei dispozitivului.Prin livrarea cantității precise de energie necesară, tehnologia PPS reduce semnificativ pierderile de energie, minimizează încălzirea în interiorul dispozitivului și protejează durata de viață a bateriei pe termen lung.

Aceasta este tehnologia esențială necesară pentru a debloca vitezele maxime de încărcare rapidă pe smartphone-urile moderne, inclusiv pe gamele Samsung Galaxy Ultra și Google Pixel.

Cum se încarcă un telefon mobil cu PPS

Dacă telefonul tău este compatibil cu PPS, s-ar putea să-ți încarci, deja, telefonul mobil cu o putere mai mică, fără să-ți dai seama, deoarece încărcătoarele ieftine nu dispun de această funcție.

După cum explică expertul tehnologic Shaheer Khan, spre deosebire de încărcătoarele tradiționale care oferă putere la niveluri fixe de voltaj, un charger PPS ajustează voltajul și curentul în timp real.

Acest lucru permite ca telefonul mobil să primească exact puterea de care are nevoie, în orice moment și astfel se îmbunătățește eficiența, se reduce căldura și se extinde durata de viață a bateriei.

„Am renunțat să mai cumpăr încărcătoare USB de doi bani, după ce am descoperit ce poate face PPS în cazul telefonului meu”, a spus expertul.

În prezent, cele mai multe telefoane mobile moderne dispun de acest protocol și – cum îți încarci zilnic terminalul – se recomandă utilizarea unui încărcător de calitate, pentru siguranța dispozitivului tău.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)