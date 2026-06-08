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Ce conectezi primul: telefonul sau încărcătorul? Detaliul care poate influența durata de viață a bateriei

Ce conectezi primul: telefonul sau încărcătorul? Detaliul care poate influența durata de viață a bateriei
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Ce conectezi primul: telefonul sau încărcătorul? Detaliul care poate influența durata de viață a bateriei.

Încărcarea telefonului a devenit unul dintre cele mai comune obiceiuri pe care le facem zilnic. Totuși, atunci când vine vorba de conectarea dispozitivului, apare o întrebare frecventă. Ce trebuie conectat primul, telefonul sau încărcătorul, pentru a evita daune mecanice și electrice?

Ordinea corectă de conectare a încărcătorului poate părea un detaliu minor, dar există motive pentru a alege o metodă în locul celeilalte. Deși acest aspect nu este esențial pentru funcționarea încărcătorului, el poate influența sănătatea bateriei și durabilitatea dispozitivului, scrie El Economista.

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Ce conectezi primul: telefonul sau încărcătorul?

1. Ce recomandă producătorii

Practica cea mai comună și recomandată de producători este conectarea încărcătorului la priză înainte de a-l conecta la telefon. Această abordare asigură un flux constant de electricitate către încărcător. Astfel, este evitat orice posibil vârf de tensiune care ar putea afecta dispozitivul.

2. Diferența este mică, dar pe termen lung se poate observa

Pe de altă parte, există persoane care preferă să conecteze încărcătorul la telefon înainte de a-l introduce în priză. Deși această metodă nu prezintă probleme grave, experții sugerează că varianta conectării mai întâi la priză minimizează riscul de vârfuri de electricitate care, pe termen lung, ar putea deteriora bateria. Diferența dintre cele două metode este mică, dar luarea în considerare a acestor recomandări poate contribui la o durată de viață mai lungă a telefonului.

3. Importanța calității încărcătorului

Indiferent de ordinea conectării, calitatea încărcătorului utilizat este crucială. Un încărcător de slabă calitate sau unul care nu este compatibil cu dispozitivul poate cauza daune bateriei. Totodată, poate face ca telefonul să se încarce mai lent. De aceea, se recomandă întotdeauna utilizarea încărcătoarelor originale sau certificate, care corespund specificațiilor modelului de telefon.

Ce funcție să dezactivezi din telefon, pentru ca bateria să reziste mai mult timp

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Alte aspecte importante

4. Mai multe sfaturi

Pentru a proteja bateria telefonului, există și alte recomandări care pot ajuta la prelungirea duratei de viață a acesteia. De exemplu, este indicat să eviți încărcarea telefonului la 100% în mod constant. Bateriile litiu-ion funcționează mai bine atunci când sunt menținute între 20% și 80% încărcare. De asemenea, este important să deconectezi încărcătorul după ce telefonul a ajuns la încărcarea completă, pentru a evita supraîncălzirea.

5. Evitarea „supraîncărcării”

Un aspect care este adesea trecut cu vederea este fenomenul cunoscut sub numele de „supraîncărcare”. Acest exces de tensiune instantanee poate provoca o serie de probleme, de la pierderea datelor până la reducerea duratei de viață a bateriei. Conectând mai întâi încărcătorul la priză, se reduce riscul ca dispozitivul să fie afectat de vârfuri de tensiune la începutul încărcării.

Recomandările autorului:

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