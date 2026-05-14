Nu încărca telefonul mobil în acest loc din casă. Risc major de incendiu. Încărcătorul telefonului mobil este indispensabil în viața de zi cu zi. Pe fondul folosirii îndelungate, dispozitivul se poate încălzi.

După cum spune profesorul Vincenzo Schettini, în interiorul unui încărcător de telefon mobil se află un transformator și circuite electronice, care transformă curentul alternativ din gospodăria ta în curent continuu, necesar încărcării smartphone-ului.

În acest proces de transformare, scrie eleconomista.es, o parte din energie se transformă în căldură, care determină încălzirea excesivă a charger-ului.

Este normal ca încărcătorul telefonului să se încălzească, în limite acceptabile.

Un încărcător original, de calitate, nu va prezenta niciun risc, versus unul „aftermarket”, fabricat cu piese ieftine.

Acest dispozitiv trebuie să întrunească toate condițiile tehnice, pentru a nu se transforma într-un mare risc pentru siguranța ta.

Când încărcătorul se încălzește, căldura este transferată și telefonului. Fenomenul duce la degradarea bateriei și îi reduce numărul de cicluri încărcare/descărcare. În unele situații grave, supraîncălzirea duce la incendiu!

Pentru a evita o asemenea situație periculoasă, este important să cumpărați doar încărcătoare originale, compatibile și certificate.

Mai mult, dacă un încărcător este deteriorat, trebuie înlocuit imediat. Un alt pont este legat de locul în care trebuie să-ți încarci telefonul mobil: alege o zonă din casă departe de orice sursă de căldură, chiar cu o fereastră de ventilație.

Cu alte cuvinte, fizica ne îndeamnă să disipăm cât mai bine căldura generată de încărcător.

Căldura nu trebuie să se acumuleze în încărcătorul în sine. Acesta este scopul măsurilor de siguranță, care, la prima vedere, par excesive, dar sunt atât de necesare.

