Cum l-a făcut directoarea de la UM Plopeni pe șeful ei să recunoască luarea de mită:

Declarații „fără perdea”, date încă de la momentul ridicării sale, de către directoarea economică de la Uzina Mecanică Plopeni, față de șeful său, directorul general Tiberiu Pîrvu, în care femeia explica de-a fir a păr traseul și momentele primirii unor șpăgi consistente, au contribuit substanțial la recunoașterea integrală a faptelor, așa cum le-au prezentat anchetatorii DNA, de către oficialul de la uzina de armament.

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Gândul publică în exclusivitate detaliile acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat recent între fostul director al UM Plopeni și anchetatorii DNA central, între care se numără și o declarație amplă a directoarei economice Liliana Stroescu, și ea anchetată de procurorii anticorupție în acest dosar.

Astfel, femeia arată în declarația sa cine a adus bani „de șpagă” pentru director, cum au fost mascați și explicațiile ulterioare, când femeia a întrebat ce reprezintă acele sume.

Spovedania care l-a pus „pe butuci” pe directorul Pîrvu

“(…) Tiberiu Pîrvu mi-a spus în 2025 că Vasile Brașoveanu e băiat bun și să comandăm marfă de la firmele lui, lucru care s-a și întâmplat. După plata aferentă primei facturi emisă de una din firmele reprezentate de Brașoveanu. Acesta a venit la mine in birou și mi-a lăsat o mapă pe birou și mi-a spus că știe domnul director Pîrvu și oferta e aici, cu referire la mapă.

Am deschis mapa după ce Brașoveanu a plecat din birou și am văzut că sunt bani. Erau lei. Acest lucru cu mapa lăsată de Brașoveanu pentru Tiberiu Pîrvu la mine în birou s-a întâmplat de mai multe ori. Vorbim de sume de ordinul zecilor de mii de lei lăsate.

După ce a lăsat Brașoveanu prima dată mapa, am mers la Pîrvu cu mapa și i-am zis că Brașoveanu a lăsat bani la mine. L-am întrebat pe Pîrvu cum fac să-i las banii pentru că Brașoveanu îi lăsase pentru el”, sunt declarațiile femeii legate de fostul său șef.

Jumi-juma cu angajata „preferată”

„Pîrvu a spus să-i țin la mine pentru că trece el pe la mine prin birou la plecarea din sediu. A spus să-i număr și să-i împart. Am întrebat pe Pîrvu cum să-i împart și acesta a răspuns că jumate-jumate.

Când a coborât Tiberiu Pîrvu la mine în birou, după ce plecase toată lumea din birou, mi-a spus să-i pun jumătate într-o hârtie și să-i dau, iar jumătate să-i opresc eu.

I-am spus că nu vreau să-i iau și a spus că dacă nu-i iau se supără pe mine. Am observat că Pîrvu era foarte atent să nu-i apară amprentele pe bani. Pîrvu Tiberiu a luat foaia sau plicul cu jumătate din banii de la Brașoveanu, i-a pus în borsetă și a plecat.

Am luat si eu cealaltă jumătate de bani. Prima dată am primit de la Brașoveanu 40.000 lei din care eu am luat 20.000 lei si Pîrvu 20.000 lei.

Atunci am înțeles de ce m-a pus pe mine Tiberiu Pîrvu director comercial: pentru că nu știam să-l refuz. Eu de obicei banii lui Tiberiu Pîrvu i-am dat în plicuri A4 sau într-o hârtie A4 in care înfășuram banii.

La aproximativ 2 luni după prima primire Brașoveanu a adus din nou bani în mapă după ce firmele reprezentate de el au încasat bani de la UMP. A doua oară Brașoveanu a adus 25.000 lei pe care i-am împărțit pe jumătate cu domnul director.

Am primit in perioada vara anului 2025-decembrie 2025, în modalitatea descrisă de mine ca fiind modul in care s-au petrecut prima dată lucrurile, de trei ori mape cu bani de la Brasoveanu Vasile. Și cu acele ocazii am procedat la fel cu Tiberiu Pîrvu adică am făcut banii jumate-jumate”, s-a spovedit fosta directoare a uzinei mecanice.

Împrumuturi de la „banca comercială Pîrvu”

„Suplimentar, arăt că au mai fost si alte situații, dar separat de chestiunea cu Vasile Brașoveanu, descrisă de mine anterior, când Tiberiu Pîrvu m-a împrumutat cu bani pentru probleme medicale ale soțului meu și i-am înapoiat banii.

Au mai fost situații când i-am dat eu bani de ziua lui strânși de angajați. I-am dat banii astfel strânși tot in plic. In plic i-am restituit si împrumutul primit pentru soț. Împrumutul i-am restituit în lei și euro.

Banii strânși de la angajați de ziua lui Pîrvu de ziua lui și de Sfântul Alexandru i-am dat în lei.

Ultima dată am primit de la Vasile Brașoveanu o mapă cu bani de 7.600 de dolari americani în luna decembrie 2025 în biroul meu de la UMP.

Și cu această ocazie, omul de afaceri a spus că în mapă este oferta pentru dl director Pîrvu, dar erau bani. Si această sumă am făcut-o jumate-jumate cu domnul director, adică eu 3.800 USD si el 3.800 USD.

Nu știu dacă Vasile Brașoveanu știa că eu primesc de la Pîrvu jumătate din suma pe care mi-o lasă în mapă. Eu nu i-am spus acest lucru.

Omul de afaceri mi-a propus să aducă marfă și să-mi dea numai mie banii, adică să nu-i mai dea și lui Tiberiu Părvu. Brașoveanu Vasile avea sarcina de la domnul director general să-mi lase mapa cu bani și să plece. Practic Brașoveanu pândea când nu prea erau oameni la mine in birou. (…)”, a mai povestit femeia în fața anchetatorilor DNA.

Pîrvu, trimis cu acord la instanță

Directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, la domiciliul căruia procurorii DNA au descoperit 500.000 de euro, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul de corupție din industria de apărare. Tiberiu Alexandru Pîrvu a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Acordul a ajuns la Tribunalul Prahova și trebuie analizat de judecători.

Tribunalul Prahova a fost sesizat miercuri, 21 octombrie, cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii DNA București de directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Pîrvu Tiberiu Alexandru, potrivit datelor de pe portalul instanțelor.

Acordul prevede trei ani de închisoare cu suspendare și prestarea a 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Toți inculpații din dosar ar fi încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Nu au fost comunicate însă pedepsele convenite pentru fiecare dintre aceștia. În cazul Lilianei Sorescu, directorul comercial al Uzinei Mecanice Plopeni, acordul a fost înregistrat la Tribunalul Prahova încă din 6 octombrie.

Pedeapsa convenită cu procurorii nu reprezintă, în acest moment, o condamnare definitivă. Instanța urmează să se pronunțe asupra acordului.

Directorul Uzinei Mecanice Plopeni a recunoscut primirea de bani ca formă de protocol

Anchetatorii DNA arată în documentele lor că directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, la domiciliul căruia s-au găsit 500.000 de euro, a admis că a primit sume de bani de la omul de afaceri Marian Voinea dar a explicat că aceste sume ar fi reprezentat sume de protocol pentru Uzină, un astfel de buget nefiindu-i alocat instituției pe care o conduce.

„Inculpatul Alexandru Tiberiu Pîrvu a recunoscut cu ocazia audierii din 24.07.2026 că a primit suma de 3.000 de lei de la Marian Voinea, însă nu cu titlu de mită, ci de protocol întrucât UM Plopeni nu are banii pentru astfel de cheltuieli în 2026. Din discuțiile anterior expuse nu rezultă cele relatate de inculpat cu privire la titlul primirii sumei”, se arată în actele consultate de Gândul.

Aceeași recunoaștere cu aceleași explicații a oferit-o directorul Pîrvu și pentru suma de 2.900 de lei încasată de la Marian Voinea.

Cine sunt protagoniștii dosarului DNA

În 24 iulie DNA a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23, respectiv 24 iulie 2026, față de:

Mihai Rafiu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale);

Alexandru Tiberiu Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale);

Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și Marian Voinea, administrator în fapt al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată (2 infracțiuni).

Câți bani ar fi primit directorii uzinelor

Anchetatorii au explicat în același comunicat public în linii mari și faptele celor trei directori în relațiile lor cu afaceristul „de casă”.

Astfel în perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Rafiu Mihai, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., ar fi primit de la inculpatul Marian Voinea, atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei.

Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Marian Voinea, precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

În perioada mai – iulie 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Alexandru Tiberiu Pîrvu, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi primit direct de la inculpatul Marian Voinea suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul Voinea.

În cursul anului 2026, inculpata Sorescu Liliana, în calitate de director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi pretins și primit de la inculpatul Voinea, în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Directoare fentată cu valută falsă

Într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, aceeași inculpată ar fi primit de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Societatea Comercială „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A. suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate de societățile respective.

Ulterior, în perioada 15 mai – 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, inculpata Sorescu Liliana ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul inculpatului Voinea, echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale menționate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

Averea descoperită în casa directorului

În urma perchezițiilor efectuate la data de 23 iulie 2026, la domiciliul inculpatului Pîrvu Tiberiu Alexandru au fost identificate sume de bani în numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro.