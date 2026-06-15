Dominic Fritz anunță că USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD. Spune că a aflat de desemnarea lui Veștea de la televizor

Dominic Fritz a fost prezent în studioul Antena 3 CNN, acolo unde a anunțat că USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD. Președintele facțiunii politice a susținut că a aflat de desemnarea lui Adrian Veștea de la televizor.

În cadrul emisiunii „Decisiv”, Dominic Fritz a precizat faptul că nu se mai dorește intrarea într-un guvern cu PSD. Liderul USR a făcut referire la moțiunea de cenzura, numind votul social-democraților și al partidului AUR drept unul „iresponsabil”. Dominic Fritz nu discutase cu Nicușor Dan nici înainte, nici după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier.

Dominic Fritz explică de ce USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD

„USR a luat o decizie cu mult timp înainte de moțiunea de cenzură pe care PSD și AUR, într-un mod iresponsabil, au votat-o împotriva acestui guvern. Am spus că dacă se întâmplă acest lucru, atunci nu vom mai intra într-un guvern cu PSD. Un lucru perfect logic. Și, bineînțeles că rămânem acum consecvenți cu această decizie. Nu ține de orgolii, așa cum zice domnul Veștea, ci ține de o minimă igienă politică, de o sinceritate față de cetățeni. Este și o formă de protecție pentru țară, pentru că nu ne dorim ca PSD, oricând își doresc, să facă majorități paralele cu AUR”, a precizat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, l-a contactat, precum și momentul în care a aflat de această veste.

„Nu (n.r. nu l-a contactat Adrian Veștea). Am aflat duminică dimineață (…)”, a continuat liderul USR.

Adrian Veștea, desemnat premier de Nicușor Dan

În cursul zilei de duminică, 14 iunie 2026, Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan drept noul premier al țării. Politicianul a susținut o declarație, după ce a fost prezentat la pupitrul prezidențial de către șeful statului. Vezi AICI ce a transmis. De altfel, AICI pot fi consultate datele legate de activitatea sa de pe scena politică.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Antena 3 CNN