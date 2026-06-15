Dominic Fritz anunță că USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD. Spune că a aflat de desemnarea lui Veștea de la televizor

Dominic Fritz a fost prezent în studioul Antena 3 CNN, acolo unde a anunțat că USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD. Președintele facțiunii politice a susținut că a aflat de desemnarea lui Adrian Veștea de la televizor.
În cadrul emisiunii „Decisiv”, Dominic Fritz a precizat faptul că nu se mai dorește intrarea într-un guvern cu PSD. Liderul USR a făcut referire la moțiunea de cenzura, numind votul social-democraților și al partidului AUR drept unul „iresponsabil”. Dominic Fritz nu discutase cu Nicușor Dan nici înainte, nici după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier.
„USR a luat o decizie cu mult timp înainte de moțiunea de cenzură pe care PSD și AUR, într-un mod iresponsabil, au votat-o împotriva acestui guvern. Am spus că dacă se întâmplă acest lucru, atunci nu vom mai intra într-un guvern cu PSD. Un lucru perfect logic. Și, bineînțeles că rămânem acum consecvenți cu această decizie. Nu ține de orgolii, așa cum zice domnul Veștea, ci ține de o minimă igienă politică, de o sinceritate față de cetățeni. Este și o formă de protecție pentru țară, pentru că nu ne dorim ca PSD, oricând își doresc, să facă majorități paralele cu AUR”, a precizat Dominic Fritz.
Dominic Fritz a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, l-a contactat, precum și momentul în care a aflat de această veste.
„Nu (n.r. nu l-a contactat Adrian Veștea). Am aflat duminică dimineață (…)”, a continuat liderul USR.
În cursul zilei de duminică, 14 iunie 2026, Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan drept noul premier al țării. Politicianul a susținut o declarație, după ce a fost prezentat la pupitrul prezidențial de către șeful statului. Vezi AICI ce a transmis. De altfel, AICI pot fi consultate datele legate de activitatea sa de pe scena politică.
Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Antena 3 CNN