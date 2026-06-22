Fosta contabilă a MAE, acord de recunoaștere cu DNA: 3 ani și o lună de pușcărie

Fosta contabilă a MAE a semnat cu DNA un acord de recunoaștere a faptelor, pentru o pedeapsă de 3 ani și o lună în regim de detenție.

La începutul acestui an, procurorii anticorupție au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de joi, faţă de Lavinia-Daniela Păune, la data faptelor consilier relaţii în cadrul Direcţiei Planificare Bugetară, Contabilitate şi Salarizare (DPBCS) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Acuzațiile pentru care a fost investigată de DNA au fost următoarele:

Participaţie improprie sub forma complicităţii la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave (176 de acte materiale);

Fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;

Uz de fals în formă continuată.

Cum a pornit ancheta?

La începutul lui 2026, Gândul vă arăta schema prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. În acest sens, DNA a declanșat o anchetă de proporții. În ziua de 22 ianuarie, procurorii anticorupție au descins în mai multe locații din Pitești, pentru efectuarea unor percheziții domiciliare.

Potrivit unor surse judiciare, fosta contabilă a Ministerului Afacerilor Externe ar fi efectuat timp de 16 ani plăți nelegale către militari care nu aveau legătură cu instituția. Femeia, angajată în MAE în 2008, ar fi fost denunțată de un cadru din Ministerul Apărării Naționale. Sursele judiciare indică faptul că plățile suspecte ar fi început încă din anul 2009. Ancheta vizează întreaga perioadă în care acestea au fost efectuate.

În anul 2023, în mai multe luni, contabila ar fi încasat fraudulos suma de 77.937 de lei. Plățile ar fi fost realizate în ianuarie, februarie, martie, iunie, august și octombrie. Potrivit surselor, aceasta ar fi folosit sistemul informatic de salarizare pentru a efectua operațiunile. În anul 2010, în conturile a două persoane ar fi fost transferate necuvenit salarii în valoare totală de 121.413 lei. Toate plățile pot fi consultate în materialul Gândul.

În ianuarie, februarie și martie 2024, statele de plată ar fi fost modificate. Indemnizațiile de concediu pentru personalul din misiunile diplomatice ar fi fost majorate. În același timp, drepturile de misiune ar fi fost diminuate cu sume echivalente, potrivit surselor.