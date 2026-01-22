Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au declanșat o anchetă de proporții, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai acestuia.

Procurorii anticorupție estimează un prejudiciu de peste 8 milioane de lei. În cursul zilei de 22 ianuarie 2026 au fost efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Pitești, la domiciliile unor persoane fizice, conform unui comunicat transmis de DNA.

Gândul prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră din acest dosar întocmit de DNA în care „plățile ilegale” țin capul de afiș.

Plăți ilegale făcute timp de 16 ani!

Potrivit surselor judiciare, o contabilă – fostă angajată MAE – ar fi făcut timp de 16 ani, plăți ilegale către militari care nu aveau nicio legătură cu Ministerul de Externe.

Contabila – Lavinia-Daniela Păune, angajată la MAE în 2008 – ar fi fost denunțată de un cadru din MApN.

„În perioada aprilie 2012 – martie 2024, numita Păune Lavinia-Daniela, consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare a Ministerului Afacerilor Externe, a transferat, cu titlu de salarii, următoarele sume, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, de întocmire a documentelor de plată a salariilor pentru personalul angajat al M.A.E:

2.182.622 lei – în conturile bancare (…) aparținând numitului Bușcă Nicolae;

– în conturile bancare (…) aparținând numitului Bușcă Nicolae; 2.103.562 lei – în conturile bancare (…) aparținând numitului Bușcă Alin-Dănuț.

De asemenea, s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2016 – apriIie 2024, numita Păune Lavinia-Daniela a transferat din conturile Ministerului Afacerilor Externe în conturile proprii (…) suma totală de 1.634.274 lei, fără justificare legală.

Nicolae Bușcă a fost subofițer în cadrul M.Ap.N. începând de la data de 23.08.1988 și până la data de 31.12.2020, când a fost trecut în rezervă. Alin-Dănuț Bușcă este soldat gradat profesionist în activitate, fiind angajat în cadrul M.Ap.N la data de 27.02.2023 (…)”, au precizat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.

Plățile suspecte au fost înregistrate încă din anul 2009, mai dezvăluie sursele judiciare.

Concubinul contabilei și fiul acestuia, beneficiari ai plăților ilegale

Potrivit surselor judiciare, printre beneficiarii acestor plăți ilegale efectuate s-ar număra concubinul contabilei și fiul acestuia.

În lunile ianuarie, februarie, martie, iunie, august și octombrie ale anului 2023, Lavinia-Daniela Păune și-ar fi însușit, fraudulos, 77.937 lei. Pentru ca totul să „funcționeze”, contabila folosea chiar programul informatic de salarizare.

„Păune Lavinia-Daniela, consilier relații I în cadrul Serviciului de Salarizare – Direcția Planificare Bugetară, Contabilitate a Ministerului Afacerilor Externe, și-a însușit fraudulos, în lunile ianuarie, februarie, martie, iunie, august și octombrie ale anului 2023, suma totală de 77.937 lei, folosind programul informatic de salarizare”, au mai arătat sursele judiciare.

„După aprobarea ordonanțărilor, doamna Păune genera borderourile de plată către unitățile bacare pe care le semna la rubrica întocmit și le prezenta spre aprobare directorului D.P.B.C.S. Cu ocazia verifcărilor desfășurate, în borderourile transmise unităților bancare am regăsit numele și conturile semnatarilor plângerilor (Bușcă Nicolae și BUȘCĂ Alin-Dănuț), respectiv și alte sume de bani în afara drepturilor salariale cuvenite conform grilei, pe care doamna Păune și le-a transferat în diferite conturi personale”, au mai precizat aceleași surse judiciare.

Sumele transferate necuvenit, cu titlu de salarii

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în anul 2010 în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 121.413 lei.

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în anul 2011 în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 47.759 lei.

În anul 2011, pentru toate transferurile salariilor necuvenite în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune în sumă de 47.759 lei, M.A.E. a calculat și achitat suplimentar impozit pe veniturile din salarii în sumă de 7.520 lei.

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în anul 2012 în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 144.983 lei.

În anul 2013, sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 180.241 lei. În anul 2013, pentru toate transferurile salariilor necuvenite în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune în sumă de 180.241 lei, MAE a calculat și achitat suplimentar impozit pe veniturile din salarii în sumă de 34.343 lei.

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 208.715 lei.

În anul 2015, sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în conturile persoanelor Nicolae Bușcă, Alin Dănuț Bușcă și Lavinia Daniela Păune, au fost în sumă de 258.895 lei.

Aceeași „schemă” a funcționat și în alți ani, până în anul 2024, atunci când procurorii anticorupție au reușit să o dezactiveze.

Cum au fost modificate statele de salarii

Pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2024, au dezvăluit sursele Gândul, statele de salarii au fost modificate în sensul majorării totalului indemnizațiilor de concedii de odihnă pentru salariile personalului din misiunile diplomatice și cu aceeași sumă a fost micșorat totalul drepturilor de misiune.

„Aceste operațiuni au avut ca scop calcularea unor contribuții sociale în plus sau în minus rezultate prin aplicarea cotelor la aceleași baze majorate sau micșorate.

Astfel, pentru drepturile salariale de plată din ianuarie, februarie și martie 2024, au fost transferate sume necuvenite în sumă de 188.428 lei (70.128 lei către Nicolae Bucșă, 59.897 lei către Alin Ionuț Bucșă și 58.403 lei către Lavinia Daniela Păune), dar nu au rezultat consecințe bugetare privind contribuțiile sociale.

Totodată, au fost micșorate totalurile indemnizațiilor de locuință (venituri care nu intrau în baza de calcul a contribuțiilor sociale) dar care aveau ca și consecință reducerea bazei impozabile la care se aplica impozitul pe veniturile din salarii de 10%”, au precizat sursele Gândul.

DNA: „ Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție”

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a demarat o anchetă în acest dosar și au fost efectuate și percheziții.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai acestuia, prejudiciul fiind estimat, la acest moment, la peste 8 milioane de lei.

În cursul zilei de 22 ianuarie 2026, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Pitești, la domiciliile unor persoane fizice”, se precizează în comunicatul transmis de DNA.

