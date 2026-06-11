Prim verdict în Dosarul 10 august. Avocatul foștilor șefi ai Jandarmeriei: “Toate probele în apărare ne-au fost respinse!”

Azi, Tribunalul Militar va da verdictul, în primă instanță, în t în care fost trimise în judecată 16 persoane, în principal foști șefi ai Jandarmeriei și ofițeri din cadrul forțelor de ordine.

Pe lista inculpaților sunt Sebastian Cucoș (fost prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române), Cătălin Sindile (fost inspector general al Jandarmeriei Române) și Laurențiu Cazan (fost director general adjunct al Jandarmeriei Capitalei). Peste 400 de persoane s-au constituit părți civile sau vătămate, acuzând violențele jandarmilor.

Prescrierea faptelor, în august sau octombrie 2026, după caz

Termenul de prescripție în cazul infracțiunilor din rechizitoriu este, după caz, luna august sau octombrie a acestui an. Procurorul de ședință a cerut, pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Cătălin Sindile închisoare cu executarea pedepsei, iar pentru Laurenţiu Cazan, fostul șef al Jandarmeriei București, a fost solicitată o pedeapsă mai blândă, închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii.

Procurorul a considerat că acesta a dat declarații în instanță, pe când ceilalți nu au făcut acest lucru. Motivul pentru care Cucoș și Sindile nu au dat declarații este acela că instanța a respins pe bandă rulantă toate cererile de probatoriu solicitate în apărare din considerentul că acestea nu ar fi relevante, deși la dosar există depuse de apărare inclusiv filmări care dovedesc că multe dintre susținerile anchetatorilor nu ar fi reale.

Pe de altă parte, în timpul procesului, judecătorul George Octavian Nicolae a făcut cerere de abținere pentru că a fost asistentul unuia dintre avocati la Universitatea Nicolae Titulescu, dar această cerere, deși trebuia admisă conform regulamentului, i-a fost respinsă. Mai mult, judecătorul nu e egal în grad cu inculpații, însă acest lucru a fost trecut cu vederea din lipsă de magistrați cu grad egal la instanța militară.

Ce spune avocatul foștilor șefi ai Jandarmeriei

Contactat de Gândul, avocatul Mircea Sinescu, care îi apără pe foștii șefi ai Jandarmeriei Române a declarat că așteaptă o soluție dreaptă, de achitare, în cursul zilei de azi cu toate că procesul nu s-a desfășurat cu respectarea dreptului la apărare.

“Toate cererile de probatoriu ne-au fost respinse, iar judecătorul a renunțat la 40 la sută din martorii care trebuiau audiați. E greu de spus care va fi verdictul, dar eu, care cunosc tot ce e în dosar, mă aștept la o achitare, dacă judecata va fi dreaptă!”, a spus Mircea Sinescu.

Conform rechizitoriului, foștii șefi ai Jandarmeriei sunt acuzați de abuz în serviciu în timpul intervenției pentru restabilirea ordinii în 10 august 2018.

Istoricul dosarului este marcat de o succesiune de anchete reluate după clasarea dată inițial. Sute de persoane au fost rănite în urma busculadei produse și a intervenției jandarmilor după ce o jandarmeriță a fost agresată și deposedată de arma din dotare.

Declic, apărătorul victimelor din dosar

În iunie 2019, dosarul a fost preluat de DIICOT, unde fusese deschis un dosar privind o presupusă tentative de lovitură de stat. DIICOT a clasat atunci dosarul partial, argumentându-se faptul că intervenția jandarmilor a fost justificată, iar ordinele nu au fost abuzive.

Dosarul a ajuns înapoi la Parchetul Militar. În 2021, victimele din acest dosar reușesc la Curtea de Apel să obțină redeschiderea dosarului, iar la data de 8 august 2023 dosarul e trimis în instanță după finalizarea anchetei.

Victimele sunt reprezentate în instanță de avocații asociației Declic, la cererea cărora judecătorul a admis în timpul procesului renunțarea la 373 de martori.

AUTORUL RECOMANDĂ: