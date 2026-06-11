Prima pagină » Justiție » Prim verdict în Dosarul 10 august. Avocatul foștilor șefi ai Jandarmeriei: “Toate probele în apărare ne-au fost respinse!”

Prim verdict în Dosarul 10 august. Avocatul foștilor șefi ai Jandarmeriei: “Toate probele în apărare ne-au fost respinse!”

Adina Anghelescu
Prim verdict în Dosarul 10 august. Avocatul foștilor șefi ai Jandarmeriei: “Toate probele în apărare ne-au fost respinse!”
Galerie Foto 9
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Azi, Tribunalul Militar va da verdictul, în primă instanță, în t în care fost trimise în judecată 16 persoane, în principal foști șefi ai Jandarmeriei și ofițeri din cadrul forțelor de ordine.

Pe lista inculpaților sunt Sebastian Cucoș (fost prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române), Cătălin Sindile (fost inspector general al Jandarmeriei Române) și Laurențiu Cazan (fost director general adjunct al Jandarmeriei Capitalei). Peste 400 de persoane s-au constituit părți civile sau vătămate, acuzând violențele jandarmilor.

Prescrierea faptelor, în august sau octombrie 2026, după caz

Termenul de prescripție în cazul infracțiunilor din rechizitoriu este, după caz, luna august sau octombrie a acestui an. Procurorul de ședință a cerut, pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Cătălin Sindile închisoare cu executarea pedepsei, iar pentru Laurenţiu Cazan, fostul șef al Jandarmeriei București, a fost solicitată o pedeapsă mai blândă, închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii.

Protestatarii sunt indepartati de sediul guvernului cu grenade cu gaz lacrimogen, in timpul mitingului de protest al cetatenilor romani rezidenti in strainatate, „Protestul Diasporei”, impotriva guvernului si al PSD, vineri 10 august 2018, in Piata Victoriei din Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Procurorul a considerat că acesta a dat declarații în instanță, pe când ceilalți nu au făcut acest lucru. Motivul pentru care Cucoș și Sindile nu au dat declarații este acela că instanța a respins pe bandă rulantă toate cererile de probatoriu solicitate în apărare din considerentul că acestea nu ar fi relevante, deși la dosar există depuse de apărare inclusiv filmări care dovedesc că multe dintre susținerile anchetatorilor nu ar fi reale.

Pe de altă parte, în timpul procesului, judecătorul George Octavian Nicolae a făcut cerere de abținere pentru că a fost asistentul unuia dintre avocati la Universitatea Nicolae Titulescu, dar această cerere, deși trebuia admisă conform regulamentului, i-a fost respinsă. Mai mult, judecătorul nu e egal în grad cu inculpații, însă acest lucru a fost trecut cu vederea din lipsă de magistrați cu grad egal la instanța militară.

Ce spune avocatul foștilor șefi ai Jandarmeriei

Contactat de Gândul, avocatul Mircea Sinescu, care îi apără pe foștii șefi ai Jandarmeriei Române a declarat că așteaptă o soluție dreaptă, de achitare, în cursul zilei de azi cu toate că procesul nu s-a desfășurat cu respectarea dreptului la apărare.

“Toate cererile de probatoriu ne-au fost respinse, iar judecătorul a renunțat la 40 la sută din martorii care trebuiau audiați. E greu de spus care va fi verdictul, dar eu, care cunosc tot ce e în dosar, mă aștept la o achitare, dacă judecata va fi dreaptă!”, a spus Mircea Sinescu.

Conform rechizitoriului, foștii șefi ai Jandarmeriei sunt acuzați de abuz în serviciu în timpul intervenției pentru restabilirea ordinii în 10 august 2018.

Istoricul dosarului este marcat de o succesiune de anchete reluate după clasarea dată inițial. Sute de persoane au fost rănite în urma busculadei produse și a intervenției jandarmilor după ce o jandarmeriță a fost agresată și deposedată de arma din dotare.

Declic, apărătorul victimelor din dosar

În iunie 2019, dosarul a fost preluat de DIICOT, unde fusese deschis un dosar privind o presupusă tentative de lovitură de stat. DIICOT a clasat atunci dosarul partial, argumentându-se faptul că intervenția jandarmilor a fost justificată, iar ordinele nu au fost abuzive.

Dosarul a ajuns înapoi la Parchetul Militar. În 2021, victimele din acest dosar reușesc la Curtea de Apel să obțină redeschiderea dosarului, iar la data de 8 august 2023 dosarul e trimis în instanță după finalizarea anchetei.

Victimele sunt reprezentate în instanță de avocații asociației Declic, la cererea cărora judecătorul a admis în timpul procesului renunțarea la 373 de martori.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Makaveli a fost reținut de polițiști. Influencerul este acuzat de evaziune fiscală
13:07
Makaveli a fost reținut de polițiști. Influencerul este acuzat de evaziune fiscală
VIDEO Tomac comentează scandalul generat de documentul publicat de Consiliul Superior al Magistraturii în care acuză subminarea independenței justiției
11:48
Tomac comentează scandalul generat de documentul publicat de Consiliul Superior al Magistraturii în care acuză subminarea independenței justiției
VIDEO Rețea de trafic cu autoturisme de lux destructurată. Mașini închiriate în Europa erau vândute în România cu acte false
08:56
Rețea de trafic cu autoturisme de lux destructurată. Mașini închiriate în Europa erau vândute în România cu acte false
FLASH NEWS PSD câștigă definitiv procesul intentat de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în scandalul vaccinurilor anti-COVID
08:51
PSD câștigă definitiv procesul intentat de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în scandalul vaccinurilor anti-COVID
JUSTIȚIE Magistrații contraatacă. 3580 de judecători acuză tentativa de subordonare a Justiției de către Puterea politică. Media și ONG-urile, parte la complot
15:28, 10 Jun 2026
Magistrații contraatacă. 3580 de judecători acuză tentativa de subordonare a Justiției de către Puterea politică. Media și ONG-urile, parte la complot
NEWS ALERT Curtea Constituțională a amânat sesizarea lui Grindeanu privind depunerea OUG pe programul SAFE de către premierul demis
11:16, 10 Jun 2026
Curtea Constituțională a amânat sesizarea lui Grindeanu privind depunerea OUG pe programul SAFE de către premierul demis
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ponta, atac fără menajamente după retragerea lui Papahagi din guvernul lui Tomac. „Șobolanul a fugit înainte să intre apa în corabie!”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Shakira, apariție electrizantă la deschiderea Campionatului Mondial 2026. Ținuta purtată de artistă a făcut furori
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe