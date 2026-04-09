Dosarul 10 August. Tribunalul Militar București admite eliminarea a 373 de martori. Decizia poate fi contestată
Dosarul 10 August. 373 de martori citați în Dosarul 10 August nu vor mai fi audiați.

Judecătorii au admis o cerere făcută de asociația Declic, pentru urgentarea judecării procesului.

Judecătorii Tribunalului Militar București au admis, în parte, cererea avocaților Declic și a unor persoane vătămate în timpul incidentelor cu jandarmii din Piața Victoriei, din august 2018, constatând „lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiaţi până la acest moment”, cu două excepţii. „O veste bună. (…) Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripţie”, subliniază cei de la Declic.

Tribunalul Militar a respins însă cererile unor părți civile privind reaudierea Gabrielei Firea, a lui Liviu Dragnea și a lui Raed Arafat.

„Admite în parte cererile formulate de persoanele vătămate şi părţile civile (…). Revine asupra dispoziţiei de încuviinţare a probei cu audierea martorilor şi constată lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiaţi până la acest moment, cu excepţia martorilor Ursulean Vlad şi Nicu Dragoş Orlando, care vor fi citaţi pentru termenul din data de 16 aprilie 2026, ora 10:00”, se arată în soluţia pe scurt de joi a instanţei Tribunalului Militar Bucureşti.

Totodată, Tribunalul Militar București a respins ca inadmisibile cererile formulate de către persoane care nu au calitatea de părți sau subiecți procesuali principali.

„O veste bună pentru dosarul 10 august. Judecătorii au admis cererea avocaţilor Declic, care îl reprezintă pe Ioan Crăciuneanu, şi nu vor mai audia toţi martorii din Piaţă.

Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripţie”, a scris, joi, Declic pe pagina de Facebook a asociaţiei.

În 10 august 2018, jandarmii au folosit, împotriva protestatarilor, grenade care au explodat și au provocat răni deosebit de grave, conform expertizei din dosar.

Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit datelor din dosar, au fost folosite 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartuşe calibrul 38 si 40 mm cu efect iritant lacrimogen.

O expertiză tehnică realizată de experți din MApN arată că grenadele folosite aveau potențial de a exploda și de a provoca arsuri și răni deosebit de grave din cauza forței impactului, a schijelor și a temperaturilor extrem de ridicate.

