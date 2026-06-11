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Rețea de trafic cu autoturisme de lux destructurată. Mașini închiriate în Europa erau vândute în România cu acte false

Maya RaduRuxandra Radulescu
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O rețea suspectată de trafic cu autoturisme de lux furate din Europa a fost destructurată de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale în cadrul operațiunii „STOCKAR”. Potrivit anchetatorilor, mașinile erau închiriate sau luate în leasing în Europa, apoi vândute în România cu acte false

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat una dintre cele mai ample acțiuni din acest an, punând în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Ilfov, Buzău și Prahova, precum și în municipiul București. Acțiunea face parte din operațiunea națională „JUPITER”.

Anchetatorii investighează o grupare suspectată că, în perioada 2024–2026, ar fi introdus în România autoturisme provenite din Spania, Germania, Italia și Franța, obținute prin diverse metode frauduloase. Potrivit anchetei, unele vehicule ar fi fost închiriate și nerecuperate de proprietari, iar altele ar fi fost achiziționate prin sisteme de leasing ale căror rate nu au mai fost achitate.

De la leasing neplătit la acte false și serii de șasiu modificate

Conform probelor administrate până în acest moment, autoturismele ar fi fost transportate inițial în Germania, unde ar fi fost folosite documente falsificate pentru obținerea unor numere de înmatriculare provizorii. Ulterior, mașinile ar fi fost aduse în România, unde suspecții ar fi modificat seriile de șasiu și le-ar fi comercializat către cumpărători folosind acte falsificate.

Descinderile au dus la descoperirea și indisponibilizarea a opt autoturisme de lux, 17 telefoane mobile, patru laptopuri, 31 de chei aparținând unor autoturisme încă neidentificate, precum și a unor importante sume de bani: 154.000 de lei și 9.000 de euro. De asemenea, polițiștii au ridicat o armă neletală supusă autorizării și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

O schemă transfrontalieră: mașini obținute prin leasing sau închiriere, revândute după modificarea identității

În cadrul operațiunii au fost puse în executare și nouă mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.

În urma administrării probatoriului, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților, care vor decide asupra eventualelor măsuri preventive.

Operațiunea, denumită „STOCKAR”, a beneficiat de finanțare europeană prin proiectul „ISF LUMEN” și de sprijinul a doi polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale a Poliției Orașului Rottweil, din Germania, evidențiind dimensiunea internațională a investigației.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.

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