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Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu

Andrei Dumitrescu
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
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Patru polițiști ai Brigăzii Rutiere București au fost arestați la domiciliu după ce unul dintre aceștia ar fi uitat în mașina de serviciu o sumă de bani pe care o primise drept mită. Colegul care a preluat autospeciala s-ar fi alarmat și ar fi făcut scandal, deoarece, inițial, ar fi crezut că i se înscenează un act de corupție.

Cei patru polițiști au fost ridicați de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) la sfârșitul lunii mai, după ce au fost acuzați că, pentru 10.000 de lei și 50 de euro ar fi fost de acord să accepte o versiune mincinoasă a unui accident rutier.

În cursul lunii ianuarie, un autoturism a luat foc după ce s-a izbit de gardul unui imobil situat în Sectorul 5 și a ars în totalitate. Pentru că era băut, șoferul a rugat-o pe sora lui să spună că se afla la volan, iar, pentru ca polițiștii să fie de acord cu această minciună, au primit banii respectivi.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că ancheta ar fi demarat după ce unul dintre agenți ar fi uitat în mașina de poliție, la ieșirea din tură, o sumă de aproximativ 3.000 de lei, pe are ar fi primit-o cu titlu de mită.

Un coleg care urma să preia autospeciala ar fi văzut banii și ar fi crezut, inițial, că este victima unei înscenări.

Polițiștii au primit banii printr-un intermediar

„Din probele administrate a rezultat că, în noaptea de 23/24.01.2026, cei patru inculpaţi s-au deplasat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la locul unui accident rutier produs pe o stradă din municipiul Bucureşti, Sector 5, în care a fost implicat un autoturism.

Evenimentul s-a soldat cu avarierea semnificativă a gardului unui imobil, izbucnirea unui incendiu la autoturismul implicat, care a ars în totalitate, precum şi deteriorarea prin efect termic a altor bunuri aflate în proximitate”, au arătat procurorii.

Potrivit acestora, la locul accidentului s-a prezentat o femeie care a declarat că ea a condus autovehiculul implicat în accident.

sursa Shuttersok

„Ancheta a stabilit că inculpaţii au constatat la acel moment că declaraţia persoanei respective nu corespundea realităţii, cunoscând că adevăratul conducător auto era fratele acesteia, care consumase băuturi alcoolice anterior producerii accidentului.

Cu toate acestea, în schimbul unei sume de bani primite prin intermediari, inculpaţii au acceptat şi valorificat versiunea necorespunzătoare adevărului, procedând la testarea cu aparatul etilotest a persoanei respective, al cărei rezultat a fost negativ, şi înlesnind astfel furnizarea de către aceasta a unor declaraţii false la Biroul Accidente Uşoare din cadrul Brigăzii Rutiere, în urma cărora adevăratul conducător auto nu a suportat nicio consecinţă legală pentru fapta sa”, au mai anunțat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB).

Surse judiciare au menționat că, în urma verificărilor s-a stabilit că polițiștii ar fi luat mită și de alți șoferi.

Unul din modurile de operare ar fi fost că aceștia cunoșteau mașinile persoanelor publice sau oamenilor de afaceri și obișnuiau să-i tragă pe dreapta.

Chiar și atunci când nu încălcau legea, oamenii le dădeau bani în mod obișnuit, pentru a se asigura că, la nevoie, aceștia vor avea o atitudine cel puțin înțelegătoare.

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