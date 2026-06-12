Șefii unor firme de transport de persoane, acuzați de evaziune fiscală. Sute de șoferi lucrau „la negru”. Prejudiciul e de peste 13 milioane de lei

Procurorii ​DNA ​ ​au ​impus ​măsura ​controlului ​judiciar ​pentru ​60 ​de ​zile, ​începând ​cu ​11 ​iunie ​2026, ​față ​de ​trei persoane, într-un dosar de evaziune fiscală, în formă continuată. Inculpații ar fi înființat șase firme de transport alternativ de persoane ​administratori ​ai ​unor ​societăți ​comerciale ​cu ​activitate ​în ​transportul ​alternativ ​de ​persoane, ​pentru ​săvârșirea ​infracțiunii ​de ​evaziune ​fiscală ​în ​formă ​continuată.

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Inculpații, ​în ​calitate ​de ​administratori ale celor șase firme, ​s-ar ​fi ​sustras ​de ​la ​îndeplinirea ​obligațiilor ​fiscale. Aceștia ar ​fi ​ascuns ​sursa ​impozabilă ​aferentă ​salariilor ​plătite ​și ​nu ​ar ​fi ​înregistrat ​în ​documentele ​financiar-contabile ​și ​nu ​ar ​fi ​declarat ​veniturile ​obținute ​din ​activitatea ​de ​transport ​alternativ ​de ​persoane.

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​Activitatea infracțională s-a petrecut în Arad și Timiș, iar prejudiciul ​este de 13.584.783 lei ​lei.

„În perioada 2022-2025, în calitate de administratori ai unui număr de șase societăți comerciale, inculpații B.A.S., M.C. și B.G.V, ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin ascunderea sursei impozabile în ceea ce privește salariile plătite și prin neînregistrarea în documentele financiar-contabile și nedeclararea veniturilor obținute”, precizează procurorii.

Inculpații cooptaseră sute de șoferi pentru munca la negru

Firmele de transport înființate de trei inculpați ar fi colaborat cu sute de șoferi, majoritatea fără a contract de muncă.

După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de inculpați, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale – operatori de transport în cauză, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), precum și de înscrierea pe platformele de transport alternativ de persoane.

Cum acționau inculpații

Societățile comerciale respective figurau cu sediile pe raza județului Timiș și cu trei puncte de lucru pe raza municipiului Arad.

În timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de transport alternativ de persoane, inculpații care coordonau societățile de transport, și-ar fi reținut, pentru fiecare șofer, un comision de 10 %, precum și o sumă de 50-70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor erau remise în numerar șoferilor.

Activitatea se desfășura în modalitatea descrisă mai sus pe o perioadă de aproximativ un an, după care activitatea era mutată pe altă societate comercială.

Pentru eludarea răspunderii penale, patru dintre societățile comerciale ar fi fost înființate pe numele unei persoane interpuse.

Autoritățile au dispus instituirea sechestrului pentru recuperarea prejudiciului

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător, în limita sumei de 13.584.783 lei asupra unor bunuri aflate în proprietatea inculpaților și asupra unor conturi bancare aparținând acestora.

FOTO: Envato