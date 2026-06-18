Care este cea mai bună poziție de somn pe timp de vară. Cum poți dormi „buștean” chiar și pe caniculă.

Care este cea mai bună poziție de somn pe timp de vară

Somnul pe timp de vară ar putea fi o provocare, dar există poziții care ne pot ajuta să dormim „buștean”, scrie express.co.uk.

Dr. Allie Hare, consultant în somnologie, spune că o poziție ideală ar fi să ne relaxăm ca o „stea de mare” în pat, pentru a ne răcori pe timp de vară.

Aceasta ar putea fi o problemă pentru cei care împart patul cu altcineva.

De exemplu, temperaturile în UK ajung, pe timp de noapte, până la 19-20 de grade. Dr. Hare a oferit cele mai bune ponturi pentru un somn odihnitor. „Supraîncălzirea în timpul dormitului poate reduce semnificativ calitatea și durata somnului. În general, dacă este prea cald, noaptea, vom dormi mai puțin și ne vom agita, iar la final vom fi tot obosiți.

Când ești, în sfârșit, în pat, poziția în timpul somnului poate face diferența. Dacă nu este loc pentru a te relaxa ca o „steluță de mare”, atunci somnul pe o parte este o variantă la fel de „răcoroasă””, spune medicul. „Vei elimina căldura de pe spate și astfel te vei simți mai răcorit”.

Expertul în somn mai spune că hidratarea pe timpul zilei poate juca un rol esențial pentru un somn odihnitor, odată ce vine noaptea.

„Asigură-te că bei destulă apă, dar evită cantitățile mari de apă înainte de somn, deoarece îți pot strica odihna”.

Alte sfaturi pentru un somn odihnitor pe timp de vară

O rutină simplă înainte de somn poate ajuta la răcorire. Un duș înainte de somn va face minuni, deoarece ajută la procesul de răcire naturală a corpului.

„Un duș călduț (nu rece!) cu aproximativ o oră înainte de culcare te poate ajuta să te răcorești, deoarece provoacă dilatarea vaselor de sânge din piele, astfel încât, atunci când ieși din duș, poți pierde căldura mai eficient.”

O altă metodă de răcorire este să lași o pereche de șosete în congelator, timp de 10 minute, apoi să ți le pui când te bagi la somn.

„Picioarele tale reglează căldura. Când îți pui aceste șosete, vei simți cum ți se răcorește corpul, în timp ce ațipești, în sfârșit, după o zi grea de muncă”, spune Hare.

Una din cele mai simple și eficiente metode de a păstra răcoarea pe timpul unei nopți de vară este să folosești lenjerii respirabile. Renunță la seturile de pat groase și mizează pe cele ușoare, pentru a îmbunătăți fluxul de aer și a reduce sentimentul de „sufocare”, în nopțile toride de vară.