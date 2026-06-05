Ce putem face în cazul ploilor abundente? 3 măsuri simple care ne pot proteja locuința, mașina și siguranța

Ploile torențiale devin tot mai frecvente, iar cantitățile mari de apă căzute într-un timp foarte scurt pot pune presiune pe rețelele de canalizare și pe infrastructura orașelor. În astfel de situații, specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce riscul de inundații, avarii sau accidente.

Autoritățile atrag atenția că prevenția rămâne cea mai importantă. De la locul în care parcăm mașina până la modul în care ne protejăm locuința, câteva gesturi făcute la timp pot face diferența.

1. Evitați parcarea deasupra gurilor de canalizare și în zonele joase

În timpul ploilor abundente, gurile de scurgere preiau volume foarte mari de apă. Dacă acestea sunt acoperite de mașini sau blocate de frunze și deșeuri, apa se poate acumula rapid pe carosabil.

Specialiștii recomandă evitarea parcării în apropierea sau deasupra canalizărilor, a rigolelor sau în zone cunoscute pentru acumulările de apă. În timpul unei furtuni puternice, nivelul apei poate crește rapid, iar autoturismele parcate în astfel de locuri riscă să fie afectate de infiltrații sau chiar să rămână blocate.

Mutarea mașinii într-o zonă sigură înainte de începerea ploii poate preveni pagube importante și intervenții costisitoare.

2. Curățați scurgerile și verificați zonele vulnerabile din jurul casei

Frunzele, noroiul și resturile adunate în rigole sau în jurul scurgerilor pot împiedica evacuarea normală a apei. În cazul unei ploi torențiale, chiar și o canalizare parțial blocată poate favoriza apariția bălților sau a infiltrațiilor în curți și subsoluri.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a jgheaburilor, a burlanelor și a scurgerilor din jurul locuinței, mai ales înaintea episoadelor de vreme severă. Dacă apa este evacuată corect, riscul de acumulare scade considerabil.

Pentru cei care locuiesc la casă, este utilă și îndepărtarea obiectelor care pot bloca șanțurile sau rigolele din apropiere.

În plus, verificați întotdeauna ca ușile garajelor să fie închise etanș, pentru a preveni scurgerea apei în subsol, și asigurați-vă că închideți ferestrele.

3. Evitați deplasările inutile și zonele inundabile

În timpul ploilor abundente, traficul poate deveni dificil, iar unele străzi se pot transforma rapid în zone cu acumulări mari de apă. Chiar dacă nivelul apei pare redus, traversarea unei porțiuni inundate poate fi periculoasă atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.

Specialiștii recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt urgente și alegerea unor trasee sigure, departe de pasajele subterane sau de zonele cunoscute pentru inundații.

În cazul șoferilor, intrarea cu mașina într-o zonă acoperită de apă poate provoca defectarea motorului sau pierderea controlului asupra autoturismului.

Prevenția face diferența

Ploile torențiale nu pot fi evitate, însă efectele lor pot fi reduse prin măsuri simple și atenție sporită. Parcarea responsabilă, întreținerea scurgerilor și evitarea zonelor inundate sunt gesturi care pot proteja atât bunurile personale, cât și siguranța celor din jur.

Specialiștii recomandă ca, în perioadele cu avertizări meteo severe, oamenii să urmărească informațiile transmise de autorități și să ia din timp măsuri de protecție pentru locuință și autoturism.