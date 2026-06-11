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Ce gust are „cafeaua cu sunet”. Cum au catalogat-o voluntarii care au avut curaj să o încerce

Ce gust are „cafeaua cu sunet”. Cum au catalogat-o voluntarii care au avut curaj să o încerce
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„Cafeaua cu sunet”. Oamenii de știință au reușit să înlocuiască căldură din procesul de măcinare a cafelei cu undele de înaltă frecvență, reducând astfel costurile de producție.

Cum va fi măcinată cafeaua viitorului

Un studiu recent din Australia ar putea avea un impact pozitiv asupra portofelului băutorilor avizi de cafea, scrie larazon.es.

Este vorba de o tehnică de măcinare care reduce costurile unei cești de cafea.

Schimbarea vizează temperatura apei folosite la infuzarea cafelei măcinate. Energia necesară fierberii este înlocuită de un element complet nou: undele ultrasonice.

Ce gust are „cafeaua cu sunet”

În Australia, cercetătorii de la University of New South Wales din Sydney au dezvoltat o metodă, explicată de Digital Trends, prin care cafeaua este măcinată cu ajutorul undelor sonore de înaltă frecvență.

Metoda elimină complet nevoia de apă caldă, reducând consumul de energie din procesul de măcinare.

Pentru a-i testa eficiența, o sută de voluntari au gustat diferite tipuri de cafea, măcinată atât prin metode tradiționale, cât și prin unde sonore.

Verdictul a fost în favoarea acestei noi metode de măcinare.

Invenția, concepută de echipa lui Francisco Trujillo, profesor titular la Facultatea de Inginerie Chimică, a constat în modificarea filtrului tradițional de cafea espresso prin atașarea unui traductor capabil să genereze unde sonore de înaltă frecvență a căror vibrație simultană se deplasează între cafeaua măcinată și apa prezentă pentru prepararea cafelei.

Acest proces generează ceea ce este cunoscut sub numele de cavitație acustică. Prin aceasta, sistemul de unde provoacă formarea unor bule minuscule care explodează rapid în jurul particulelor de cafea. Această reacție ajută la extragerea rapidă a compușilor care dau băuturii aroma, savoarea și cofeina, fără a fi nevoie de apă fierbinte. Întregul proces durează doar trei minute pentru a prepara espresso-ul.

Economii de energie de 75% vizează industria alimentară

Concluziile studiului australian arată o reducere drastică a consumului de energie, de până la 75%, față de metoda tradițională cu apă caldă.

Cu noul sistem, apa poate rămâne la temperatura camerei și – chiar și așa – efectul undelor și a cavitației acustice produce o cafea la fel de aromată și gustoasă.

Potrivit echipei lui Trujillo, industria alimentară va profita din plin de această nouă descoperire. Metoda va permite jucătorilor de pe piață să obțină un concentrat de cafea gata de utilizare pentru băuturile reci și cele cu lapte. Totul, cu o reducere de 75% a costurilor energetice.

Sursa foto: Capturi YouTube

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