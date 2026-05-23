Electrocasnicul considerat „vampirul electric” din apartament. Plătești 24 lei lunar, doar pentru el, în factura la curent.

Ne aflăm într-o perioadă în care majoritatea oamenilor încearcă să economisească bani, în special la facturi, care pot fi uriașe. Există, însă, anumiți consumatori în casa noastră la care nu ne-am fi gândit că sunt adevărați „vampiri electrici”.

Deși ne-am putea gândi că frigiderul este unul dintre electrocasnicele cu cel mai mare consum, pentru că este conectat permanent la priză, lucrurile stau diferit. De fapt, unul dintre „vampirii electrici” din locuințele noastre este chiar fierul de călcat.

Deși este folosit doar câteva ore pe săptămână, acest aparat poate deveni un adevărat „vampir electric” în locuință. Un fier de călcat modern are o putere ridicată, de aproximativ 2.400 W, ceea ce îl transformă într-unul dintre electrocasnicele cu cel mai mare consum instantaneu de energie din casă.

Cât consumă, de fapt, un fier de călcat

Dacă o persoană calcă haine aproximativ 3 ore pe săptămână, înseamnă în jur de 12 ore de folosire pe lună. Un fier de călcat mediu are o putere de aproximativ 2.400 W, adică 2,4 kW.

Totuși, aparatul nu consumă energie la capacitate maximă în permanență. Fierul de călcat funcționează cu ajutorul unui termostat: se încălzește până la temperatura setată, apoi se oprește și pornește din nou doar când temperatura scade. Din acest motiv, consumul real este estimat la aproximativ 70% din timpul total în care aparatul este în priză.

Calculul consumului lunar

La o putere de 2,4 kW și un timp de utilizare de 12 ore pe lună, consumul estimat este:

2,4 kW × 12 ore = 28,8 kWh

70% consum real = aproximativ 20 kWh pe lună

Dacă luăm în calcul un tarif mediu de 1,2 lei pentru 1 kWh, rezultă aproximativ 24 de lei lunar la factura de energie electrică. În familiile numeroase sau în locuințele unde se calcă frecvent, consumul poate deveni și mai mare.

