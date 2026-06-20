De ce nu trebuie să folosești mașina de spălat vase pe timp de caniculă. Avertismentul specialiștilor britanici

Experții nu recomandă folosirea mașinii de spălat vase în această perioadă caniculară, deoarece poate apărea o supraîncălzire inutilă a gospodăriei.

Gospodinele au fost sfătuite să evite folosirea electrocasnicelor, precum mașinile de spălat vase, de luni încolo, în UK, deoarece temperaturile vor fi caniculare, scrie express.co.uk.

Un val de căldură „bate” la ușă și temperaturile vor fi doborâtoare în weekend.

Totuși, luni și marți vor atinge maximele de 34 de grade Celsius în Marea Britanie.

Anumite aparate electrocasnice nu trebuie folosite în timpul valului de căldură. Mașinile de spălat vase, cuptoarele, friteuzele, toate ar trebui evitate pe timpul caniculei.

De ce? Potrivit BBC, cuptoarele și mașinile de gătit emit multă căldură în casă, în timpul utilizării. Consumă alimente reci, percum o salată, în timpul caniculei – astfel, vei evita generarea inutilă de căldură.

Meteorologii britanici au emis avertizări meteo de caniculă, începând de luni, pentru 51 de zone din Marea Britanie.

Căldura va afecta cu precădere UK și Țara Galilor, de luni, ora 1 AM, durând 46 de ore, până marți noapte, la ora 11.59 PM.

Valul cald va aduce temperaturi „de 30 de grade Celsius” și chiar 20 de grade pe timp de noapte.

De ce nu trebuie să folosești mașina de spălat vase pe timp de caniculă

Când utilizezi mașina de spălat vase pe caniculă, nu vei face decât să crești căldura și umiditatea ambientală în casă.

Pentru a păstra răcoarea, nu folosi programele de uscare încălzită, dă drumul la mașină pe timpul nopții sau spală vasele de mână.

Pe caniculă, cel mai potrivit este să nu abuzezi de programele de uscare, ci să lași mașina de spălat vase ușor întredeschisă, pentru ca aerul să circule natural. Astfel, vei păstra umiditatea departe de bucătăria ta.

Spală vasele doar pe timpul nopții sau dimineața, la prima oră, când temperatura exterioară este mai scăzută. Dacă ai puține vase, spală-le de mână, în chivuetă, pentru a evita excesul de aburi și consumul inutil de energie.

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