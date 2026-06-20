Prima pagină » Magazin » De ce nu trebuie să folosești mașina de spălat vase pe timp de caniculă. Avertismentul specialiștilor britanici

De ce nu trebuie să folosești mașina de spălat vase pe timp de caniculă. Avertismentul specialiștilor britanici

De ce nu trebuie să folosești mașina de spălat vase pe timp de caniculă. Avertismentul specialiștilor britanici
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Experții nu recomandă folosirea mașinii de spălat vase în această perioadă caniculară, deoarece poate apărea o supraîncălzire inutilă a gospodăriei.

Gospodinele au fost sfătuite să evite folosirea electrocasnicelor, precum mașinile de spălat vase, de luni încolo, în UK, deoarece temperaturile vor fi caniculare, scrie express.co.uk.

Un val de căldură „bate” la ușă și temperaturile vor fi doborâtoare în weekend.

Totuși, luni și marți vor atinge maximele de 34 de grade Celsius în Marea Britanie.

Anumite aparate electrocasnice nu trebuie folosite în timpul valului de căldură. Mașinile de spălat vase, cuptoarele, friteuzele, toate ar trebui evitate pe timpul caniculei.

De ce? Potrivit BBC, cuptoarele și mașinile de gătit emit multă căldură în casă, în timpul utilizării. Consumă alimente reci, percum o salată, în timpul caniculei – astfel, vei evita generarea inutilă de căldură.

Meteorologii britanici au emis avertizări meteo de caniculă, începând de luni, pentru 51 de zone din Marea Britanie.

Căldura va afecta cu precădere UK și Țara Galilor, de luni, ora 1 AM, durând 46 de ore, până marți noapte, la ora 11.59 PM.

Valul cald va aduce temperaturi „de 30 de grade Celsius” și chiar 20 de grade pe timp de noapte.

De ce nu trebuie să folosești mașina de spălat vase pe timp de caniculă

Când utilizezi mașina de spălat vase pe caniculă, nu vei face decât să crești căldura și umiditatea ambientală în casă.

Pentru a păstra răcoarea, nu folosi programele de uscare încălzită, dă drumul la mașină pe timpul nopții sau spală vasele de mână.

Pe caniculă, cel mai potrivit este să nu abuzezi de programele de uscare, ci să lași mașina de spălat vase ușor întredeschisă, pentru ca aerul să circule natural. Astfel, vei păstra umiditatea departe de bucătăria ta.

Spală vasele doar pe timpul nopții sau dimineața, la prima oră, când temperatura exterioară este mai scăzută. Dacă ai puține vase, spală-le de mână, în chivuetă, pentru a evita excesul de aburi și consumul inutil de energie.

Sursa foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Digi24
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Costul crizei guvernamentale. Florin Cîţu: „România se împrumută mai scump decât țări care au un rating mai slab. Piața ți-a dat acest verdict de mai multe ori”
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Click
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Ce are Turcia și n-are România? Strategiile care fac diferența și atrag tot mai mulți turiști de la un an la altul
CONTROVERSĂ Lia Olguța Vasilescu îi provoacă pe „criticii de artă urbană” cu o nouă stație de autobuz, montată în Craiova. Penultima a generat un întreg scandal online
14:22
Lia Olguța Vasilescu îi provoacă pe „criticii de artă urbană” cu o nouă stație de autobuz, montată în Craiova. Penultima a generat un întreg scandal online
ȘTIINȚĂ Ce au găsit cercetătorii în Antarctica ar putea schimba tratamentele pentru cancerul de piele
14:22
Ce au găsit cercetătorii în Antarctica ar putea schimba tratamentele pentru cancerul de piele
LIVE VIDEO Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman”
14:12
Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman”
SURSE PNL pregăteşte opt posturi de vicepreşedinţi. Printre numele vehiculate se află şi cel al lui Robert Sighiartău, Florin Roman, Raluca Turcan
14:00
PNL pregăteşte opt posturi de vicepreşedinţi. Printre numele vehiculate se află şi cel al lui Robert Sighiartău, Florin Roman, Raluca Turcan
CONTROVERSĂ Adolescentă de 15 ani, în moarte cerebrală, după ce a participat la o provocare online
13:47
Adolescentă de 15 ani, în moarte cerebrală, după ce a participat la o provocare online
INFRASTRUCTURĂ Podul Basarab intră în șantier. Primarul Ciprian Ciucu anunță restricții de trafic și lucrări care vor dura 10 luni
13:26
Podul Basarab intră în șantier. Primarul Ciprian Ciucu anunță restricții de trafic și lucrări care vor dura 10 luni

Cele mai noi

Trimite acest link pe