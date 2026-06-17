Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la doar 35 de ani.

Ece Irtem era cunoscută publicului din România din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”, scrie Hurriyet.

Artista s-a simțit rău acasă, luni, în jurul orei 12:00. Mama ei a chemat ambulanța.

Medicii au ajuns de urgență la casa artistei, dar, în ciuda manevrelor de resuscitare, vedeta nu a mai putut fi salvată.

Ece Irtem își sărbătorise ziua cu o zi înainte de deces.

Cauza morții actriței ar fi fost un infarct, a anunțat avocatul acesteia, Ugur Gokkoyun.

Ece Irtem s-a născut la 14 iunie 1991 în Sivas. A absolvit în 2014 secția de Operă și Canto a Universității Yașar, unde s-a remarcat prin rezultatele academice obținute.

De-a lungul formării sale artistice, Ece Irtem a colaborat cu numeroși artiști și profesori de calibru din Turcia și din afara țării.

Decesul artistei a lăsat un gol imens în lumea artistică turcă și îndoliază familia, colegii și fanii care i-au urmărit cariera.

Sursa foto: Instagram / Ece Irtem