Localitatea italiană în care poți cumpăra o casă cu 1 euro. Ce obligații are cumpărătorul

Încă o localitate din Italia vinde case la 1 euro. Doar anumite persoane pot cumpăra și vor avea de îndeplinit unele obligații, scrie initaly.it.

Autoritățile din localitatea italiană Norma au demarat un nou program prin care anumite proprietăți din centrul istoric sunt oferite la prețul simbolic de 1 euro.

Inițiativa are ca scop revitalizarea zonei vechi a orașului. Municipalitatea dorește să atragă noi locuitori, meșteșurgari și mici antreprenor, care să readucă la viață satul medieval.

Ce presupune programul

Locuințele incluse în proiect sunt puse la dispoziție la prețul simbolic de 1 euro. Cumpărătorii trebuie să-și asume renovarea clădirilor într-un termen stabilit de autoritățile locale.

De asemenea, proprietarii trebuie să respecte regulile privind protecția patrimoniului, reglementările urbanistice și alte restricții aplicabile clădirilor istorice înainte de începerea lucrărilor.

Cei care vor să participe la program sunt sfătuiți să ia legătura cu primăria Norma sau biroul local de urbanism pentru a afla condițiile, documentele necesare și criteriile de eligibilitate.

Totodată, este recomandată verificarea situației cadastrale a imobilului și a eventualelor sarcini sau restricții care îi afectează.

Specialiștii recomandă și obținerea unor estimări privind costurile de renovare. Proprietarii vor trebui să colaboreze cu arhitecți, topografi și constructori, care cunosc legislația regională și regulile de conservare a patrimoniului.