O frumoasă locație italiană dintr-un film James Bond oferă 100.000 de euro pentru a-ți face bagajele și a te muta acolo

O regiune italiană desprinsă parcă dintr-un film plătește străinii să se mute acolo. Lacul Garda ar putea fi la doar câțiva pași de ușa ta.

O regiune spectaculoasă din Italia, decorul unui film Bond celebru, oferă britanicilor 100.000 de euro (83.565 de lire) pentru a-și face bagajele și a se muta acolo definitiv, scrie Express.

Zona Trentino, din nordul Italiei, a fost fundalul urmăririi auto impresionante din scena de deschidere a filmului „Quantum of Solace”, cu Daniel Craig. De asemenea, se află la doar o aruncătură de băț de Lacul Garda.

Întinderile de peisaje rurale superbe sunt pline de case abandonate. Tot ce trebuie să faci este să renovezi una dintre ele. În prezent, locuințele părăsite sunt mai numeroase decât cele ocupate în cele 33 de localități incluse în proiect.

Care sunt condițiile

Cei care participă vor primi 20.000 de euro pentru achiziționarea unei proprietăți goale, împreună cu un grant de 80.000 de euro pentru lucrările de renovare. O altă condiție a programului este ca participanții să se angajeze să locuiască în proprietate sau să o închirieze timp de 10 ani. În caz contrar fiind obligați să returneze banii primiți.

În plus, participanții pot solicita contribuții pentru maximum trei proprietăți per localitate și trebuie să mențină chirii la un nivel „moderat”. Costurile de renovare nu trebuie să depășească 200.000 de euro. Noii proprietari nu pot investi din fonduri proprii mai mult de 120.000 de euro pentru modernizare.

„Este o măsură menită să creeze o rețea comunitară identitară în contexte de depopulare accentuată”, a transmis provincia Trentino într-un comunicat.

De ce să te muți în Trentino

Regiunea Trentino se remarcă printr-un peisaj spectaculos, care include Munții Dolomiți și numeroase situri istorice. Vizitatorii sunt încântați de frumusețea naturală și cultura bogată a zonei, precum și de satele pitorești răspândite în întreaga regiune.

Situată în nord-estul Italiei, în inima Alpilor italieni, între Lacul Garda și munți, regiunea beneficiază de conexiuni excelente de transport către marile orașe. Milano se află la mai puțin de trei ore, Veneția la puțin peste două ore, iar Verona la mai puțin de o oră cu trenul.

Capitala regională, Trento, este renumită pentru găzduirea istoricului conciliu din secolul al XVI-lea și pentru Trentodoc, un vin spumant. Iarna, regiunea oferă peste 800 de kilometri de pârtii de schi. Vara, turiștii se pot bucura de drumeții, ciclism montan și alpinism în întreaga zonă.

