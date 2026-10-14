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Necazurile se țin lanț de Toma Cuzin. Scandal de 400.000 de euro: Se consideră protagonist principal în „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice și invocă inclusiv informații de la Pro Tv

Necazurile se țin lanț de Toma Cuzin. Scandal de 400.000 de euro: Se consideră protagonist principal în „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice și invocă inclusiv informații de la Pro Tv
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Continuă problemele pentru Toma Cuzin, „Firicel” din „Las Fierbinți”, după ce a fost reținut de polițiști pentru că a condus cu permisul suspendat și sub influența cocainei.

Cancan.ro scoate la iveală noi detalii dintr-un alt război dus de actorul Toma Cuzin.

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Este vorba despre un proces cu o miză financiară uriașă: aproximativ 400.000 de euro.

Mai exact, Toma Cuzin se judecă de un deceniu cu CREDIDAM pentru remunerațiile aferente prestațiilor sale artistice.

Scandalul a ajuns într-un punct terminus: „Firicel” susține că este protagonist principal în toate sezoanele „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice chiar cu informații de la Pro Tv.

Dosarul a fost deschis în 2016. Toma Cuzin se judecă împotriva CREDIDAM (Centrul Român pentru Adminstrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți).

Toma Cuzin contestă modul în care i-au fost calculate remunerațiile.

CREDIDAM îl contrazice pe Toma Cuzin

În primă instanță, actorul a obținut o victorie financiară importantă. Printr-o sentință din 2019, Tribunalul București a obligat CREDIDAM să îi achite 2.025.000 de lei, echivalentul a aproximativ 400.000 de euro, la care se adaugă dobânda legală și cheltuieli de judecată.

CREDIDAM nu a acceptat însă hotărârea și a contestat-o. Drept urmare, procesul a ajuns la CAB, iar în 2026 cele două părți încă încearcă să lămurească modul în care au fost calculate sumele cuvenite lui Toma Cuzin.

„Firicel” susține că este personaj principal în toate sezoanele „Las Fierbinți”, dar CREDIDAM îl contrazice și invocă Pro Tv.

Instanța a apreciat că rapoartele depuse la dosar demonstrează activitatea desfășurată de expert și că reproșurile privind neîndeplinirea obligațiilor nu sunt justificate.

Toma Cuzin

Avertismentul unui magistrat pentru „Firicel”

Unul dintre magistrați a consemnat un avertisment neobișnuit de ferm: „Curtea atrage atenția apărătorului ales al intimatului-reclamant (n.r. Toma Cuzin) ca pe viitor să manifeste o atitudine procesuală onestă și să se abțină de la formularea unor astfel de afirmații, care se vădesc a fi nefondate în raport de rapoartele și cererile depuse de experți la fiecare termen de judecată.”

În dosar sunt analizate 60.000 de facturi, iar experții contabili nu au reușit inițial să ajungă la un acord privind modalitățile de verificare.

Instanța a cerut clarificări privind modul de repartizare a banilor proveniți din retransmisia prin cablu și calcularea remunerațiilor pentru fiecare operă.

Procesul nu s-a încheiat nici după 10 ani de judecată. Următorul termen a fost stabilit pentru 9 decembrie 2026, precizează sursa citată.

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